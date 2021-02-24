Сборная России начала ключевой этап подготовки к борьбе за путевку на Олимпиаду

Мы говорим Ростов-на-Дону — подразумеваем женский гандбол. И наоборот. Сейчас это утверждение особенно актуально. Именно в этом городе, который президент ФГР Сергей Шишкарев назвал Меккой российского женского гандбола, проводит свой сбор национальная команда, готовящаяся к олимпийскому квалификационному турниру. Сразу после него Ростов-на-Дону примет «Финал четырех» Кубка России (в нем сыграют 19 гандболисток из нынешнего состава сборной). А непосредственно перед началом сбора в местном Дворце спорта прошел настоящий блокбастер Суперлиги Париматч — игра «Ростов-Дон» — ЦСКА (на паркет вышли 15 сборниц). Хозяева продлили свою беспроигрышную серию в чемпионатах России до 86 матчей! Но это далось им максимально непросто. По ходу встречи преимущество московского клуба доходило до трех мячей, а решил все единственный за последние три минуты гол, забитый ростовчанками с пенальти, — 21:20.

«Получился потрясающий матч — и для телевидения, и для болельщиков. Суперинтрига и невероятная самоотдача всех гандболисток, — отметил Сергей Шишкарев. — И с учетом графика Ростов-на-Дону стал идеальным местом для национальной команды. Тем более здесь есть все условия для работы и максимально удобная логистика. Я благодарен руководству области и «Ростов-Дона» за гостеприимство. Значительная часть сборной здесь дома, но и те, кто приехал из других городов, ощущают себя не менее комфортно».

Сбором в Ростове-на-Дону наши девушки открывают новую страницу в истории национальной команды. И дело не только в стоящей перед ними высокой цели. Впервые руководить сборной будет тренер Алексей Алексеев, ранее ассистировавший Евгению Трефилову и Амбросу Мартину. При этом сам Трефилов, приведший команду к золоту Рио-де-Жанейро-2016, тоже в штабе, но в должности консультанта, без права вмешательства в ход тренировок и игр.

«Евгений Васильевич согласен с этой ролью и понимает степень своей ответственности. Мы обговорили это и с командой, и с тренерами», — подчеркнул Шишкарев. Сам же Трефилов отметил, что новый поход за олимпийскими медалями сборная начинает с нуля.

Сбор продлится до 28 февраля. Алексей Алексеев сообщил команде, что попробует разбить клубные связки и уделит особое внимание действиям в обороне и смене систем игры.

«Команде нужно иметь больше вариантов. Нас ведь тоже просматривают и изучают. Хочется, чтобы у нас были разные схемы, которыми мы могли бы удивить соперников, нейтрализовать их сильные качества, — пояснил Алексеев. — Больше спасибо ФГР за организацию этого сбора. В наше время, с учетом всех ограничений, не так легко найти время для подготовки. Постараемся использовать появившееся окошко с максимальной пользой».

Максим Русин