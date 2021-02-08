Женская сборная нашла нового тренера. Это бывший помощник Трефилова

Россиянок возглавил отечественный специалист Алексей Алексеев, ранее работавший ассистентом главного тренера национальной команды

Исполком Федерации гандбола России назначил новый тренерский штаб женской сборной России. Предыдущий главный тренер испанец Амброс Мартин, напомним, был уволен после того, как наша команда в декабре прошлого года не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы. Пятое место на ЧЕ-2020 исполком ФГР признал неудовлетворительным результатом. В итоге в олимпийский год мы войдем с новым наставником сборной, которым стал Алексей Алексеев, работавший ассистентом Амброса Мартина и выполнявший обязанности главного тренера в заключительном, победном для нашей сборной матче ЧЕ-2020 против Нидерландов.

У каждого тренера один девиз — побеждать

В состав нового тренерского штаба вошли также тренеры Ольга Акопян и Томаш Главаты, а также легендарный Евгений Трефилов в качестве тренера-консультанта. Алексею Алексееву 54 года, он работает тренером уже более 17 лет. В прошлом был воспитанником команды «Кунцево», до 1992 года играл за родной клуб, после чего выступал на позиции линейного в Германии, Венгрии и Катаре. После завершения карьеры игрока на протяжении 15 лет возглавлял гандбольный клуб «Луч», в 2019 году стал тренером «Лады». В женской сборной России Алексеев с сентября 2016 года, трудился под руководством Евгения Трефилова на чемпионате Европы 2018 года, где россиянки завоевали серебряные награды, и чемпионате мира 2019 года, где наши девушки стали бронзовыми призерами.

«Не думаю, что надо что-то ломать в тренировочном процессе и игре команды, постараемся больше варьировать оборонительные схемы, чтобы применять разные схемы в защите, — приводит слова Алексеева ТАСС. — Тренировочный процесс вряд ли кардинально изменится. У каждого тренера один девиз — побеждать, это было и при Евгении Трефилове, и при Амбросе Мартине. Постараемся чаще побеждать».

Мы должны попасть на Олимпиаду

В конце февраля женская сборная России начнет подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр, который состоится 19-21 марта в Дьере. Соперниками нашей команды в борьбе за две путевки на Олимпиаду станут сборные Венгрии, Сербии и Китая. Для россиянок это суперважные соревнования: возможный пропуск Игр-2021 станет настоящей трагедией для женского гандбола в нашей стране.

— 22 февраля мы соберемся на неделю в Ростове-на-Дону, — отметил Алексеев. — Затем там же 2-3 марта пройдет «Финал четырех» Кубка России. Дальше с 12 марта — второй сбор перед стартом олимпийской квалификации.

«Для любого тренера возглавить сборную — это мечта, тем более сборную с такими традициями, как у нас, — приводит слова Алексеева РИА «Новости». — Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Очень рад и постараюсь оправдать это доверие. В ближайших планах — подготовка и участие в квалификационном олимпийском турнире, где мы должны попасть на Олимпиаду. А в апреле квалификация на чемпионат мира 2021 года. Эти два соревнования будут первыми официальными в моей карьере как главного тренера. Очень хочется пройти их успешно, чтобы первый блин не был комом, а дальше уже Олимпиада, но давайте будем идти поступательно».

По словам Алексеева, Трефилов будет подключаться к процессу работы со сборной по мере возможности.

— Он занимает должность первого вице-президента ФГР, еще добавится должность тренера-консультанта, так как он курирует весь женский гандбол, — сказал новый наставник сборной России. — Трефилов будет находиться в сборной по желанию, принимать активное участие в обсуждении тренировочного процесса, что-то добавлять. Глупо не пользоваться его опытом. Главное, что нам надо идти в одном направлении, думаю, это не помешает. Надеюсь, никаких сложностей при работе с девчонками у меня возникнуть не должно. Надеюсь на их помощь и понимание, очень много опытных игроков, олимпийских чемпионок, которые должны помочь мне как начинающему главному тренеру. Думаю, все будет хорошо, сработаемся.