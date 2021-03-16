В нескольких сантиметрах от Евро

Мужская сборная России продолжает идти без поражений в отборочном турнире чемпионата Европы, но вопрос получения путевки на турнир отложен.

Прошедшая неделя внесла почти идеальную стройность в таблицу группы 3 квалификации мужского чемпионата Европы 2022 года. Состоялись не только запланированные изначально матчи, но и одна из перенесенных с осени встреч. Главный итог — сборная России сохранила лидерство и прекрасные шансы на итоговое первое место в группе.

Выездная модель

Формально именно Чехия — фаворит нашей группы. На жеребьевке, прошедшей прошлым летом, она была «посеяна» в первую корзину. А чемпионат Европы-2020 чехи завершили на 12-й позиции против 22-й у россиян и 19-й у украинцев. Однако в последнее время эту команду преследуют неудачи. Из-за многочисленных заражений коронавирусом сборная Чехии отказалась от участия в ЧМ-2021. После этого своих постов лишились не только тренеры, но и президент местной ассоциации гандбола. А перед матчами с Россией команда осталась без многочисленных легионеров, выступающих в Германии: поездка на родину и обратно обернулась бы для них двухнедельным карантином.

С таким загадочным (больше года без официальных матчей!), но по-прежнему опасным соперником россияне и встретились дважды за пять дней. И чехи заставили с собой считаться, несмотря на все проблемы. В Москве лишь в середине второго тайма наша команда смогла добиться весомого преимущества — но и оно едва не оказалось потерянным. На выезде лучший отрезок сборная России выдала примерно в тот же период, не только сравняв счет, но и впервые вый-

дя вперед. Хозяева площадки в Брно быстро вернули себе лидерство, однако все едва не завершилось победой гостей: брошенный Дмитрием Санталовым на последних секундах со своей половины площадки мяч чуть-чуть разминулся с пустыми воротами. Наши гандболисты не смогли продемонстрировать свою лучшую игру, но завершили неделю тремя очками, набранными по классической схеме: победа дома — ничья на выезде. Формально так же получилось и в ноябре в противостоянии с украинцами, но обе встречи тогда принял нейтральный Минск.

Гандболисты мужской сборной России.

Путевка на островах

Для гарантированного попадания на Евро-2022 нашей команде теперь достаточно даже одного очка в двух матчах с Фарерскими островами, ведь главным преследователям — Украине и Чехии — предстоит дважды сыграть друг с другом. При этом не исключено, что путевки получат все три соискателя: по регламенту отборочного турнира на чемпионат Европы попадут четыре из восьми сборных, занявших в своих группах третьи места. Впрочем, этот вариант примерять к себе совсем не хочется. Российские гандболисты твердо настроены финишировать в квалификации на первом месте. Это может облегчить дальнейшую жеребьевку, да и Фареры наша сборная обыгрывать обязана. Хотя островитяне успели показать себя кусачим соперником, уступив дома украинцам с разницей всего в один мяч.

Квалификация. Евро-2022

Группа 3

10 марта. Россия — Чехия — 28:27 (14:13)

14 марта. Чехия — Россия — 27:27 (16:14)

Положение команд:

1. Россия — 6 очков (4 матча)

2. Украина — 5 (5)

3. Чехия — 3 (3)

4. Фарерские Острова — 0 (3)

Предстоящие матчи

28 апреля. Россия — Фарерские Острова

2 мая. Фарерские Острова — Россия

Вадим Хромов