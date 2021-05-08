«Медведи» несменяемы на троне. Чехов снова взял гандбольный Кубок России

Акробаты, фанаты из яслей и шоу мирового уровня.

Гандбол. Кубок России

Финал

Чеховские Медведи — СКИФ — 31:24 (16:11)

Матч за третье место

ЦСКА — Университет-Нева — 27:25 (16:12)

Полуфиналы

Университет-Нева — СКИФ — 24:25 пен. (10:11)

ЦСКА — Чеховские Медведи — 29:30 (15:12)

Жаркая концовка

В чемпионате России по гандболу последние десятилетия все понятно — «Чеховские медведи» сохраняют титул вопреки всем усилиям сделать топ-клубы в Перми или Санкт-Петербурге, переименованиям «Спартака» в ЦСКА и другим катаклизмам. Кубок России — немного другая история. Самую малость — с 2005 года «медведи» выиграли почти все розыгрыши. Но последние три победы над «Спартаком» были сложнейшие, а в 2017 году краснодарский СКИФ сумел впервые покарать правящий дом.

И в 2021-м они снова встретились в финале — хотя вероятность этого была не так чтобы высока. СКИФ (название не из-за народности, а института физкультуры) занимает восьмое место в чемпионате и скоро будет играть с тем же Чеховом четвертьфинальную серию Суперлиги. Но помог жребий — он свел двух лидеров сезона, ЦСКА и подопечных Владимира Максимова, в полуфинале. Армейцы — те самые, которые бывшие спартаковцы — были близки к тому, чтобы сбросить «медведей» с трона. По ходу матча они вели в счете 5 мячей, но уступили в жаркой концовке 29:30.

ЦСКА — «Чеховские медведи». Фото Василий Пономарев / ЦСКА

Шоу мирового уровня

Миролюбивых матчей в Финале четырех вообще не получилось. В другом полуфинале СКИФ лишь по пенальти прошел «Университет-Неву». Кстати, арена «Динамо» не очень часто используется, а зря — уютно, недалеко от метро. Потенциал определенно есть.

Вообще русский гандбол не возникает в первом ряду ассоциаций с качественным спортивным шоу — впереди скорее КХЛ или даже волейбол. И тоже зря. Финал Кубка — казалось бы, даже не главное событие сезона. Но люди, что называется, «заморочились». Мяч откуда-то из-под сводов арены достают акробаты и на лету ставят в центр площадки. Четыре команды-участницы символизируют четыре стихии и выходят вместе с группами поддержки, одетыми как Cirque du Soleil, под космическую музыку. Впрочем, наверное, 300 рублей за сосиску в тесте и газировку.

Еще интереснее следить за VIP-трибуной — там главный тренер сборной Велимир Петкович мечется между рядами, успевая обсудить происходящее сразу с десятком собеседников. ВИПам вообще удобнее — маски у них не просят, берегут голоса телезвезд Comedy Woman и актеров. Тут и между рядами побегать можно.

СКИФ держался 25 минут

Петковичу наверняка по первым минутам нравится вратарь краснодарцев Заболотин — он втащил вместе со своим напарником Кондратенко команду в финал, а теперь берет несколько ударов в упор от чеховцев. И заслуживает вызова побольше, чем когда-то футболист Заболотный — в свою сборную. Подвиги позволяют СКИФу держаться на первых минутах вровень — 6:6 после 12 минут.

В какой-то момент Чехов может оторваться, но Косоротов сначала не забивает пенальти, а затем принимает на бедро Иванова и получает удаление. И даже скандирования «мимо-мимо, косо-криво» от чеховского фан-сектора не помогают. Хотя ребята делают атмосферу не хуже, чем на хоккее.

Дети устроили фанатский перфоманс

Наконец на 22-й минуте Дмитрий Корнев после потери «скифов» устанавливает отрыв в 2 мяча. А к концу тайма краснодарцы совсем рассыпаются — Александр Котов дважды расстреливает издалека, и даже на последних секундах ответственные за стихию Земля вместо своей атаки теряют мяч и пропускают еще — перерыв при 16:11. Любопытно, что накануне 9 мая встретились земля — воздух.

У «скифов» совершенно не работает блок — грустный каламбур для краснодарцев, который вряд ли бы понравился поэту Серебряного века. Да и чеховский столб Ермаков получает мячи гораздо проще, чем его коллега Арчибасов — ему постоянно приходится учиться у циркачей делать кульбиты, чтобы бросить по воротам.

Во втором тайме Максимов дает отдохнуть своей основе — и СКИФ начинает небольшой камбэк, доводя отставание до трех мячей. Но это временный успех — вскоре отрыв увеличился до семи.

Маленький шанс на внутренние разборки в Чехове не сработал — Котов (который Александр) и Фурцев долго на повышенных тонах разбираются, кто виноват в одной из потерь. До драки в стиле футболистов «Блэкберна» не дошло, зато Фурцев настолько замотивировался, что в броске кобры сделал свой перехват.

После этого СКИФ в принципе мог выбрасывать полотенце. Самое интересное — что-то подобное произошло, только на площадку прилетело нечто похожее на кепку. Дети, сидевшие в первых рядах, прочитали игру лучше любых экспертов — и, видимо, решили выразить недовольство недостаточной борьбой. Судье пришлось останавливать игру и бросать убор обратно в детский сад. Такая попытка зрителей промотивировать краснодарцев помогла на пару атак, но затем тренд еще ухудшился — 27:20.

ЦСКА — «Чеховские медведи». Фото mhccska.ru

В итоге «Медведи» без проблем довели дело до победы 31:24 и после красочной церемонии закрытия получили трофей. Кроме ЦСКА остановить максимовский каток в России не может никто — и так бывает, что главный матч выигрывается в полуфинале. Интригу в российском гандболе надо подтягивать, но если мы хотим проводить топ-турниры типа чемпионата мира — тут не подкопаться. Шоу получилось на мировом уровне.