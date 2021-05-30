Место для шага вперед. ЦСКА не блеснул в «Финале четырех»

Новый чемпион России московский ЦСКА не сумел повторить свой успех в Европе, уступив обе встречи «Финала четырех» Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Женщины

«Финал четырех»

Матч за 3-е место

«Дьер» — ЦСКА — 32:21 (18:8)

Д: Офтедаль (7), Кристиансен (6)

Ц: Михайличенко (4)

Золотой матч на внутренней арене и первые в истории армейского клуба решающие игры главного еврокубка разделили всего шесть дней. Меньше чем за неделю тренерскому штабу и игрокам ЦСКА предстояло отпраздновать свой успех, восстановиться после финальной серии и выбросить золото чемпионата России из головы. Скажем сразу, удалось это далеко не всем.

Стоит оговориться, что для клуба, основанного только в 2019-м и проводящего дебютный сезон в Лиге чемпионов, золото Суперлиги Париматч и «Финал четырех» евротурнира — уже великолепный результат. Главный конкурент «Ростов-Дон» дважды оставлен за спиной — южанки после четырех лет гегемонии в России довольствовались серебром и не смогли в третий раз подряд дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Закаленный «Кристиансанд»

Путь красно-синих к «Финалу четырех» получился нелегким. На групповом этапе ЦСКА стал вторым, выиграв 11 матчей из 14. Но в плей-офф армейскому клубу дважды пришлось отыгрывать отставание в пять мячей — и в 1/8 финала со словенским «Кримом», и в четвертьфинале против румынского «Бухареста». Московская команда совершила два подвига по заказу. Во многом благодаря фактору домашней площадки — на своем поле ЦСКА за весь розыгрыш не проиграл ни разу.

А вот соперницы россиянок из норвежского «Кристиансанда», напротив, в нынешнем сезоне дома-то почти и не играли из-за различных коронавирусных ограничений. Но выйдя из группы с пятого места, сумели пройти датский «Оденсе» и «Ростов-Дон». А заодно научились как рыба в воде чувствовать себя на нейтральных площадках.

Немалую роль в победе ЦСКА над «Ростов-Доном» в Суперлиге Париматч сыграли надежные действия армейского вратаря Анны Седойкиной, да и всей обороны в целом. И в европейском полуфинале красно-синим удалось хорошо начать, до поры сдерживая норвежскую атаку. В середине первого тайма россиянки вели «+2». Но тут «Кристиансанд» за каких-то пять-семь минут совершил рывок, определивший судьбу встречи. У норвежек солировали Хенни Рейстад, быстро забросившая пять мячей, а к финальному свистку удвоившая это число, и голкипер-ветеран Катрин Лунде, парировавшая 15 бросков. Она тащила все — капитулировала даже выбежавшая один в один Полина Горшкова. Армейские вратари такой же надежностью похвастать не могли.

И 9:7 к перерыву для ЦСКА превратились в 12:18, а без преимущества своей площадки отыграть столь солидный гандикап уже не удалось. На старте второго тайма «Кристиансанд» довел преимущество до «+8» и начал «сушить» игру. Россиянки усилиями Полины Ведехиной и Антонины Скоробогатченко все-таки сумели организовать погоню, сокращали отставание до трех-четырех мячей, но ближе подобраться не могли.

Разозленный «Дьер»

Перед игрой за третье место стало известно, что этот матч будет последним во главе армейского клуба для Ольги Акопян. Олимпийская чемпионка возглавила ЦСКА по ходу сезона вместо Яна Лесли и привела команду к чемпионству, но признавалась, что не хочет оставаться главным тренером. Летом ее место займет румынский специалист Флорентин Пера.

Проводить Акопян победой у красно-синих не вышло. Во многом потому, что в соперники по второму матчу им достался «Дьер». Венгерский клуб выиграл три предыдущих «Финала четырех» и становился лучшим в Европе пять раз за последние семь лет. А на этот раз обидно уступил в полуфинале французскому «Бресту». Оказавшись слабее в серии послематчевых пенальти, главные фавориты турнира разозлились не на шутку и отыгрались на ЦСКА.

Уже на первых минутах «Дьеру» удался рывок 5:1, после которого Акопян пришлось брать тайм-аут. Не помогло — ЦСКА неубедительно смотрелся в атаке, то и дело теряя мяч и позволяя соперницам проводить быстрые отрывы, и не лучшим образом выглядел в позиционной обороне. У «Дьера» блистали Стина Офтедаль, Эстель Нзе Минко и Вероника Кристиансен. Отрыв хозяек постоянно рос — шесть мячей, семь, а к перерыву достиг 10. При этом они почти вдвое перебросали ЦСКА.

Единственным светлым пятном для россиянок выглядели голы Елены Михайличенко — один из главных молодых талантов страны в этом матче впервые забросила с игры после полученной осенью тяжелой травмы колена. «Где злость? Мы просили больше двигаться без мяча!» — заводила команду Акопян по ходу второго тайма, начало которого ЦСКА снова уступил 0:4. Остановить убегавших все дальше соперниц удалось, но речи о погоне на этот раз не шло.

Что же, первый блин в «Финале четырех» для ЦСКА вышел комом. Тем больше мы будем ждать следующего сезона. Как пел Виктор Цой: «Все, что мне нужно, — это несколько слов и место для шага вперед». У москвичек оно точно есть.

Лига чемпионов. Женщины

«Финал четырех»

Полуфиналы

«Дьер» (Венгрия) — «Брест» (Франция) — 23:23, по пенальти — 2:4

«Кристиансанд» (Норвегия) — ЦСКА (Россия) — 33:30 (18:12)

К: Рейстад (10)

Ц: Ведехина (7), Скоробогатченко (5), Ильина (5)