Тренер по гандболу Бодниева сообщила, что неожиданных изменений в составе на матч с Белоруссией не будет

Главный тренер сборной России Людмила Бодниева рассказала о ходе тренировок перед товарищескими матчами с Белоруссией, которые станут для команды первыми за полгода, и отметила, что больших сюрпризов в составе на эти встречи не будет.

— Сборы проходят по плану, первую тренировку в Новогорске провели вечером 24 октября, — сказала Бодниева журналистам. — Работаем, готовимся к выезду в Белоруссию. В отсутствие официальных турниров мы пытаемся расширить круг кандидатов в сборную и приглашаем максимальное количество игроков, на которых хотим посмотреть в деле. На весеннем «Кубке дружбы» состав был другой, в наших рядах было много опытных игроков. Мы продолжаем делать на них ставку, тем не менее, заранее было принято решение провести осенние сборы команды без ряда ветеранов. Мы даем нашему ближайшему резерву шанс проявить себя и получить игровое время.

— Чего ждете от соперниц по ближайшим матчам?

— Весной они привозили в Москву сборную клубов, сейчас же команда усилилась. Они пригласили ряд легионеров, укрепили состав. Матчи будут интересными.

— Когда вы определитесь с окончательным составом на эти игры?

— Уже почти определились. Например, мы вынуждены будем оставить в Москве Юлию Баеву, которой предстоит кубковая встреча за клуб. Состав на выезд объявим в субботу, но сюрпризов в нем не будет.

Матчи сборной России с командой Белоруссии пройдут в Минске 31 октября и 1 ноября.