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Сегодня, 12:00

Гандболистка Шамановская призналась, что гордится быть частью сборной России

Антон Бабошин
Корреспондент
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Линейный сборной России по гандболу Виктория Шамановская, недавно завершившая процесс смены спортивного гражданства, рассказала, каково ей будет играть против бывших коллег по команде Белоруссии.

— Сборы в Новогорске проходят очень продуктивно, нарабатываем тактические моменты, игру в защите, готовимся к матчам в Минске, — сказала Шамановская. — В нынешних реалиях любая международная встреча — это очень интересно и ответственно. Белорусская сборная тоже целенаправленно готовится к матчам, будет борьба. Посмотрим, чем все закончится.

— Для вас предстоящие матчи будут особенными?

— Да, я волнуюсь, хочется не ударить в грязь лицом. Показать, что я достойна уровня сборной России. Я ведь буду играть против подруг, людей, которых долго знаю, мы вместе прошли не одни соревнования. А теперь надо выйти на площадку против них. Вы бы разве не волновались? Я давно была в предвкушении дебюта за Россию, но определенные события в последнее время омрачили процесс смены гражданства. Это ведь делалось с определенными целями и амбициями. Надеюсь, что мне еще доведется сыграть на чемпионатах мира и Европы за сборную России. Но я все равно горжусь, что оказалась здесь.

Напомним, что матчи между сборными Белоруссии и России будут сыграны 31 октября и 1 ноября.

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