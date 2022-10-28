Гандболистка Шамановская призналась, что гордится быть частью сборной России

Линейный сборной России по гандболу Виктория Шамановская, недавно завершившая процесс смены спортивного гражданства, рассказала, каково ей будет играть против бывших коллег по команде Белоруссии.

— Сборы в Новогорске проходят очень продуктивно, нарабатываем тактические моменты, игру в защите, готовимся к матчам в Минске, — сказала Шамановская. — В нынешних реалиях любая международная встреча — это очень интересно и ответственно. Белорусская сборная тоже целенаправленно готовится к матчам, будет борьба. Посмотрим, чем все закончится.

— Для вас предстоящие матчи будут особенными?

— Да, я волнуюсь, хочется не ударить в грязь лицом. Показать, что я достойна уровня сборной России. Я ведь буду играть против подруг, людей, которых долго знаю, мы вместе прошли не одни соревнования. А теперь надо выйти на площадку против них. Вы бы разве не волновались? Я давно была в предвкушении дебюта за Россию, но определенные события в последнее время омрачили процесс смены гражданства. Это ведь делалось с определенными целями и амбициями. Надеюсь, что мне еще доведется сыграть на чемпионатах мира и Европы за сборную России. Но я все равно горжусь, что оказалась здесь.

Напомним, что матчи между сборными Белоруссии и России будут сыграны 31 октября и 1 ноября.