Тренер гандбольного ЦСКА Ходьков: «Сейчас рынок состоит только из россиян и белорусов, есть завышенные цены»

Главный тренер гандбольного ЦСКА Олег Ходьков рассказал о текущей ситуации на трансферном рынке.

«Мы уже сейчас занимаемся комплектованием команды на следующий сезон. Все со мной согласовывается. У нас есть директор клуба Игорь Левшин, у которого богатый вратарский опыт. Где-то у нас не получилось подписать всех, кого мы хотели. Надо понимать, что сейчас рынок состоит исключительно из россиян и белорусов, поэтому есть завышенные цены на игроков, которые не всегда соответствуют нужному уровню. Если раньше мы могли подписывать, например, балканцев, то сейчас качественный игрок предпочтет клуб из Европы, а те, кого предлагают нам, они зачастую не соответствуют уровню ЦСКА», — цитирует Ходькова Metaratings.ru.

По итогам прошлого сезона ЦСКА впервые в истории клуба стал чемпионом России.

28 февраля 2022 года исполком Европейской федерации гандбола отстранил российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок.