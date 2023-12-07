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Сегодня, 11:20

Лучшая гандболистка чемпионата России Михайличенко приостановила карьеру в 22 года

Виктория Кравченко
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Елена Михайличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гандболистка ЦСКА Елена Михайличенко сообщила о решении приостановить карьеру по состоянию здоровья, сообщается на сайте клуба.

В клубе обратились к болельщикам, чтобы они не беспокоили девушку и пожелали ей скорейшего возвращения.

«Клуб надеется на скорейшее возвращение Елены на площадку и рассчитывает на ее участие в матчах плей-офф», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне 22-летняя Михайличенко была признан самой ценной гандболисткой чемпионата России. Она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, бронзовым призером чемпионата мира — 2019.

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