Лучшая гандболистка чемпионата России Михайличенко приостановила карьеру в 22 года

Гандболистка ЦСКА Елена Михайличенко сообщила о решении приостановить карьеру по состоянию здоровья, сообщается на сайте клуба.

В клубе обратились к болельщикам, чтобы они не беспокоили девушку и пожелали ей скорейшего возвращения.

«Клуб надеется на скорейшее возвращение Елены на площадку и рассчитывает на ее участие в матчах плей-офф», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне 22-летняя Михайличенко была признан самой ценной гандболисткой чемпионата России. Она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, бронзовым призером чемпионата мира — 2019.