Тренер ЦСКА Ходьков назвал нелогичным переход российского гандбола в Азию

Главный тренер мужского гандбольного клуба ЦСКА Олег Ходьков высказался о возможном переходе российского гандбола из Европы в Азию.

«Вы знаете, мы прекрасно понимаем, где находится Азия. Логистика непростая. Мы знаем пример из футбола, где РФС смотрел в сторону Азии, сейчас председатель Федерации гандбола России Сергей Николаевич Шишкарев тоже рассматривал вариант перехода в Азию. Конечно, российские клубы могли бы участвовать в Азиатской Лиге чемпионов, но сейчас все ждут, как ситуация изменится. Европейский гандбол, естественно, сильнее азиатского. На данный момент, такое решение пока нелогично», — цитирует Ходькова Metaratings.ru.

28 февраля 2022 года исполком Европейской федерации гандбола отстранил российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок. Позже было принято решение перенести из России женский чемпионат Европы-2026.