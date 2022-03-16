Знаменитый тренер по гандболу Евгений Трефилов ответил на вопрос, ждал ли жестких санкций к российскому спорту.

«Но ведь это все не вчера началось. У нас уже несколько Олимпиад нет флага, запрещают петь гимн. А ведь в 2019-м еще не было никаких конфликтов. Мы прошлым летом были в Японии на Олимпийских играх, так представители той же польской федерации с нами чуть не в десны целовались. А теперь они же первые прислали письмо с требованием нас отстранить. Ну что это такое? Вы же мужчины, сидели за одним столом, давали друг другу обещания. А теперь поступаете не по-людски. Займите хотя бы нейтральную позицию! Я понимаю, что у всех есть высокое начальство, но свою точку зрения тоже нужно иметь», — сказал Трефилов корреспонденту «СЭ».

Исполком МОК призвал международные спортивные федерации отменить все запланированные соревнования в России и Белоруссии и отказаться от демонстрации флагов, а также исполнения гимнов стран на международных стартах из-за ситуации на Украине.

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские команды от участия в европейских турнирах на неопределенный срок.