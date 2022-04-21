Руководитель Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о предстоящем товарищеском турнире женских сборных, который Москва примет с 22 по 23 апреля.

— Чувствую настоящее предстартовое волнение, мы истосковались по сборной, — сказал Шишкарев. — Очень интересно, как отреагирует публика — еще раз всех приглашаю на арену «Динамо» и жду на матчах. Также мы ждем высоких гостей, на открытие турнира приедут министр спорта Олег Матыцин, помощник президента России Игорь Левитин, мой коллега из Белоруссии Вадим Коноплев. Хочется, чтобы и болельщики заполнили трибуны и поддерживали спортсменок.

— Всем любопытно посмотреть и на представительниц Китая, и на матч двух сборных России.

— Я не видел их тренировок на первом этапе пребывания в России, не представляю их силу и текущую форму. Но отзывы от главы китайской федерации госпожи Ван Тао и наших специалистов, которые с ними работают, восторженные. Никаких проблем нет. В полном восторге и Евгений Трефилов, подключившийся к работе с китаянками. Что касается встречи наших команд, то уверен, что молодежка даст бой основному составу. Дополнительная мотивация тут не нужна.

Напомним, что в полуфиналах китайская команда встретится с белорусской, а две сборные России сыграют между собой.