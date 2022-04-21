Главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева рассказала о подготовке команды к турниру на «Кубок дружбы», который состоится в Москве с 22 по 23 апреля.

— Мы наконец дождались игр, пусть и товарищеских, и рады этому турниру как никогда, — сказала журналистам Бодниева. — Провели сбор в рабочем режиме, он был запланирован еще в начале года. Да, в составе по сравнению с первоначальным списком произошли изменения из-за травм некоторых игроков. В преддверии плей-офф чемпионата России мы решили поберечь девушек для клубов. Да и нам, в принципе, есть на кого посмотреть — игроки ротации, которые готовы поработать с командой сейчас. Также мы хотели задействовать нескольких игроков молодежной сборной, но так как они тоже выступят на нашем турнире, решили не ломать их состав — перенесем приглашение на лето или осень.

— В полуфинале вас ждет встреча с молодежной сборной. Настраиваетесь на серьезную борьбу?

— Очень интересно сыграть с молодежкой. Мы тесно работаем с Михаилом Измайловым, который возглавляет эту команду. Больших секретов у нас друг от друга нет, но буду рада, если игра получится боевой. Для молодых девчонок это большой вызов, а основному составу нужно показать свой класс.

По разным причинам из вызванных на этот сбор игроков в составе отсутствуют Дарья Дмитриева, Полина Ведехина, Ярослава Фролова и Валерия Кирдяшева.