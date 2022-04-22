Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после торжественного открытия международного турнира в Москве рассказал о новом раунде переговоров с китайскими коллегами.

— О проекте Дальневосточной лиги уже многое сказано, хотя он требует, конечно, более длительной и содержательной подготовки, чем нынешний турнир и пребывание китайских гандболистов на сборах в России, — отметил Шишкарев. — Сейчас, как вы видите, происходит и передача опыта отечественных тренеров нашим друзьям. Первую часть этой подготовки венчает OLIMPBET Кубок дружбы, который мы только что открыли. Что касается Дальневосточной лиги, то это очень интересная инициатива, потому что гандбол за Уралом у нас не так развит. Это большая мотивация в том числе для российских спортсменов. Ну и еще один пункт сотрудничества — совместная заявка на проведение женского чемпионата мира в 2029 или 2031 году. Такого в истории гандбола еще не было. Надеюсь, что все дискриминационные меры в отношении нашей страны закончатся, потому что такой турнир, кроме нас, никто не сможет провести. Также мы надеемся на обмен делегациями — не только китайские друзья будут здесь тренироваться, но и наоборот. Думаю, нашим девушкам и парням тоже будет интересно поехать туда, потренироваться и сыграть.

Напомним, что участие в OLIMPBET Кубке дружбы принимают основная и молодежные сборные России, а также команды из Белоруссии и Китая.