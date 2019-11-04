«Ростов-Дон» досрочно вышел в основной раунд Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

Благодаря домашней победе над «Эсбьергом», а также поражению «Люблина» от «Бухареста» донская команда заняла второе место в группе.

Впереди еще два матча. Игра с «Люблином» пройдет 9 ноября в Польше. С «Бухарестом» «Ростов-Дон» сыграет на своей домашней площадке 16 ноября. В случае победы в обоих встречах «Ростов-Дон» возглавит группу.