Россия обыграла Италию и вышла на чемпионат Европы

В матче отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная России обыграла команду Италии (30:23). Благодаря этому результату россияне пробились в финальную часть чемпионата Европы за тур до конца отборочного турнира.
Чемпионат Европы. Мужчины
Отборочный раунд
Группа 7
Италия - Россия - 23:30 (10:14).
Мы на чемпионате Европы!!!— Гандбол России (@rushandball) 13 июня 2019 г.
Победа над Италией обеспечила сборной России второе место в квалификационной группе за тур до конца отбора!#ITARUS – 23:30#handballRussia #teamRussia #EHFEuro2020
Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Швеции и Норвегии.
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