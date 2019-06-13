21:25 | Гандбол

Россия обыграла Италию и вышла на чемпионат Европы

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В матче отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная России​​ обыграла команду Италии (30:23). Благодаря этому результату россияне пробились в финальную часть чемпионата Европы за тур до конца отборочного турнира.

Чемпионат Европы. Мужчины

Отборочный раунд

Группа 7

Италия - Россия - 23:30 (10:14).

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Швеции и Норвегии.

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