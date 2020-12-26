Россия на мужском ЧМ будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России»

Международная федерация гандбола объявила название, под которым сборная России будет выступать на мужском чемпионате мира в Египте. 17 декабря CAS принял решение запретить россиянам выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.

Сборная России будет выступать под названием «Команда Федерации гандбоола России» и получит код RHF вместо кода страны МОК.

Любые национальные символы на форме необходимо заменить на логотип федерации без текста, удалить или закрыть нейтральным символом. Также федерация напомнила требование CAS, что в форме следует избегать слова «Россия». В противном случае также должна присутствовать надпись «нейтральный атлет», которая будет не менее заметна.

В качестве гимна будет звучать гимн Международной федерации гандбола, если не будет согласована другая мелодия. Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что вместо гимна может звучать композиция, «связанная с Россией».

Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе с Белоруссией, Словенией и Кореей. Турнир пройдет с 13 по 31 января 2021 года в Египте.