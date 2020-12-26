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Россия на мужском ЧМ будет выступать под названием «Команда Федерации гандбола России»

Мужская сборная России по гандболу.
Мужская сборная России по гандболу.

Международная федерация гандбола объявила название, под которым сборная России будет выступать на мужском чемпионате мира в Египте. 17 декабря CAS принял решение запретить россиянам выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах.

Сборная России будет выступать под названием «Команда Федерации гандбоола России» и получит код RHF вместо кода страны МОК.

Любые национальные символы на форме необходимо заменить на логотип федерации без текста, удалить или закрыть нейтральным символом. Также федерация напомнила требование CAS, что в форме следует избегать слова «Россия». В противном случае также должна присутствовать надпись «нейтральный атлет», которая будет не менее заметна.

В качестве гимна будет звучать гимн Международной федерации гандбола, если не будет согласована другая мелодия. Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что вместо гимна может звучать композиция, «связанная с Россией».

Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе с Белоруссией, Словенией и Кореей. Турнир пройдет с 13 по 31 января 2021 года в Египте.

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