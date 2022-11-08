«Осенний кубок ФГР» в Абрау-Дюрсо

С 19 по 24 ноября в спортивном комплексе «Дело Спорт» в Абрау-Дюрсо состоится первый детский турнир «Осенний кубок ФГР», в котором примут участие по шесть команд девушек (игроки 2012 года рождения) и юношей (игроки 2011 года рождения).

В течение первых трех дней (19,20,21 ноября) матчи пройдут по круговой системе, а затем запланирована стадия плей-офф (23,24 ноября). Продолжительность каждой игры — 40 минут.

Состав участников турнира.

Девушки

1. Белгородская область (МБУ СШОР №1 Белгород).

2. Ленинградская область (Ивангород).

3. Ярославская область (МБУ СШОР № 9 Ярославль).

4. Краснодарский край (МБУ СШ № 8 Сочи).

5. Ростовская область (МБУ СШОР № 2 Новочеркасск).

6. Тюменская область (МАУ СШ «Старт 21 век» Тюмень).

Юноши

1. Орловская область (МБУ ДО «ГСОЦ» Орел).

2. Ленинградская область (Кингисепп).

3. Ярославская область (МБУ СШОР № 9 Ярославль).

4. Самарская область (МБУ ДО «СШОР № 10 «Олимп» Тольятти).

5. Воронежская область (МБУ ДО ЦРФКС Новая Усмань, МКУ ДО РЦФК Рамонский район).

6. Краснодарский край (МБУ СШ № 8 Сочи).

Лев Воронин, генеральный директор Федерации гандбола России:

— Главная задача турнира — обеспечить соревновательным процессом и игровой практикой мальчиков и девочек в возрасте десяти и одиннадцати лет. Очень часто именно в этот период мы теряем многих талантливых спортсменов, так как у них попросту нет возможности проявить себя. Они нигде не играют кроме редких турниров своем городе. ФГР возьмет на себя организационную и финансовую нагрузки. Важно, что местом проведения соревнований станет отличный комплекс «Дело Спорт», где многие команды проводят тренировочные сборы, а новороссийская «Черноморочка» играет домашние матчи. Помимо встречи на спортивной площадке для участников запланирована культурная программа, ребята смогут посетить местные достопримечательности, включая мемориал «Галерея славы», крейсер «Михаил Кутузов», площадь Героев и другие.