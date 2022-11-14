ЦСКА победил «Машеку»

13 ноября армейцы обыграли белорусский клуб «Машека» на выезде 24:30 в международном турнире SEHA — Gazprom League. Встречу прокомментировал разыгрывающий красно-синих Юлиан Гирик.

— Первый тайм мы хорошо сыграли. А вот начало второго тайма вышло смазанным. Очень многие мячи в нападении не забросили. Но за это нас «Машека» не наказала. У соперника не задавалась игра в нападении весь матч. Мы же этим воспользовались и создали задел. ЦСКА старался играть в быстрые контратаки, мы забрасывали важные голы. К 55-й минуте соперники опустили руки, и тогда исход встречи был предопределен. С «Машекой» я знаком еще с белорусского чемпионата. Считаю, что клуб мог сыграть лучше. У него многое не получалось, особенно, вообще не проходили атаки с задней линии. Наверное, сказался недостаток опыта. Этот пробел сыграл большую роль в том, что мы значительно вырвались вперед перед концовкой матча, — поделился белорусский легионер ЦСКА Юлиан Гирик. — Подводя итоги, скажу, что мы точно могли сыграть лучше. Очень много не реализовали своих моментов, особенно, один в одного. В защите справлялись, но были моменты, когда долго отстаивали атаки соперника, но на последней секунде расслаблялись и пропускали голы. Это морально сильно давило, возникали вопросы к партнерам по команде. Но хорошо, что эмоционально нас такие провалы не сломили, и мы до конца были единой командой. В этой встрече хотел бы выделить наших вратарей, особенно, Станислава Третынко. Отлично помог, когда у нас был «затык» в нападении. Он отразил несколько мячей, что помешало «Машеке» перевернуть ход встречи. Я считаю, что в этом матче все игроки ЦСКА хорошо отработали и справились с поставленными задачами.

Следующую игру армейцы проведут 18-го ноября на выезде против «СГАУ-Саратов» в рамках российской Суперлиги. А уже 24-го числа армейцам предстоит важный матч против «Пермских медведей» на домашней арене.

Василиса Воробкова