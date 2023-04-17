ОКР выразил соболезнования в связи со смертью гандболистки Дивак

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования в связи со смертью гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак.

«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам спортсменки и всему гандбольному сообществу России», — говорится в сообщении.

Карьера воспитанницы волгоградской школы гандбола началась в «Динамо-Синаре», в составе которой она трижды становилась чемпионом России. За время выступлений Виктория также успела поиграть в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле».

Дивак завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции. В составе юниорской сборной России в 2009 году завоевала серебро чемпионата Европы.