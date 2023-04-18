Следствие рассматривает две версии гибели гандболистки Дивак

Следствие рассматривает две версии гибели гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак, сообщает РИА «Новости».

По данным источника, тело 29-летней спортсменки с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили у дома на улице Софьи Перовской в Астрахани. Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид.

Криминальная версия не рассматривается, так как девушка находилась дома одна, а дверь в ее квартиру на восьмом этаже была закрыта.

17 апреля официальный сайт Федерации гандбола России сообщил о смерти Дивак.

До «Астраханочки» гандболистка выступала за «Динамо-Синару», в составе которой трижды становилась чемпионом России, «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель».