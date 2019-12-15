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Допинг

Международная федерация гандбола еще не решила, сможет ли Россия принять олимпийский отбор

18:00
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Международная федерация гандбола еще не принимала решение о том, сможет ли Астрахань принять олимпийский отборочный турнир среди женских сборных в марте 2020 года. Она собирается дождаться решения Спортивного арбитражного суда по ситуации с ВАДА, сообщает РИА «Новости».

Женская сборная России завоевала бронзу чемпионата мира и не смогла напрямую квалифицироваться на Игры в Токио. Теперь российские гандболистки в марте 2020 года сыграют в олимпийском отборочном турнире против сборных Сербии, Венгрии и Китая. Две лучшие команды группы из четырех получат олимпийские путевки.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191215/1562414755.html

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