Маслова рассказала о жизни в Черногории

Российская гандболистка Валерия Маслова рассказала о жизни в Черногории, где она в 2020-2022 годах выступала за команду «Будучность».

«Я сама по себе эмоциональная. Когда приехала в Черногорию, перестала этого стесняться, потому что в России это немножко иначе воспринимается. Не в плохом ключе, а как гиперэмоциональность. В Черногории я перестала стесняться своей злости, мне не нужно было себя сдерживать, потому что я молодая и играю с опытными спортсменками. Там это норма. Если на тренировке что-то не получилось, крикнуть — обычное дело. Там люди могут даже заплакать, а через минуту у них уже все хорошо, они выпустили пар и вернулись на площадку. Эмоциональность на игре... Мне казалось, что я немножко себя подавляла, когда играла в России. Не знаю, почему. Но в Черногории я в этом начала себя более свободно чувствовать. Главное — делать это в меру. Я заметила, что там люди сильно ведутся на свои эмоции, им не хватает здравого рассудка. Но к этому привыкаешь, если живешь там постоянно», — приводит слова Масловой Sport24.

22-летняя спортсменка с 2023 года выступает за французский «Брест».