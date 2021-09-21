Губерниев предложил пожизненно отстранить гандболистов, подозревающихся в ставках

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с отстранением восьми игроков молодежной сборной России по гандболу в связи с подозрениями в игре на тотализаторе.

«Если факт будет доказан, то должно быть пожизненное отстранение от спорта. Хорошо воспитали юношей... И еще нужно разбираться с тренерами и руководителями спортивных школ. Нужно проводить широкое расследование, потому что это зараза! Еще раз: если факт будет доказан, то должно быть пожизненное отстранение. Пускай идут учиться и работают где-нибудь еще», — сказал Губерниев «СЭ».

До вынесения итогового решения за участие в договорных матчах на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет были отстранены восемь гандболистов сборной России: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

Большой скандал в гандбольной сборной России. Игроки юниорской команды причастны к ставкам