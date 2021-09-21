В Госдуме заявили о необходимости уголовного наказания за ситуацию со ставками в гандболе

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с отстранением восьми игроков молодежной сборной России по гандболу в связи с подозрением в игре на тотализаторе.

«Абсолютно недопустимые вещи. Тотализатор и договорняки — два брата-близнеца. Никто, кроме игроков, не знает точную обстановку. Очень надеюсь, что Шишкарев вместе с комиссией примут четкое решение. Если не пресечь это сразу, дальше последует полное безумие. Договорняки существуют, в спорте их быть не должно. В некоторых странах за это введено уголовное наказание, нам нужно действовать подобным образом. Приветствую действия Шишкарева и всей его федерации, которая занимается расследованием. Это очень важно для нас», — сказал Свищев «СЭ».

По результатам расследования, инициированного комиссией по этике, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.