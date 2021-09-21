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В Госдуме заявили о необходимости уголовного наказания за ситуацию со ставками в гандболе

15:46
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с отстранением восьми игроков молодежной сборной России по гандболу в связи с подозрением в игре на тотализаторе.

Юниорская сборная России по&nbsp;гандболу.Большой скандал в гандбольной сборной России. Игроки юниорской команды причастны к ставкам

«Абсолютно недопустимые вещи. Тотализатор и договорняки — два брата-близнеца. Никто, кроме игроков, не знает точную обстановку. Очень надеюсь, что Шишкарев вместе с комиссией примут четкое решение. Если не пресечь это сразу, дальше последует полное безумие. Договорняки существуют, в спорте их быть не должно. В некоторых странах за это введено уголовное наказание, нам нужно действовать подобным образом. Приветствую действия Шишкарева и всей его федерации, которая занимается расследованием. Это очень важно для нас», — сказал Свищев «СЭ».

По результатам расследования, инициированного комиссией по этике, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

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Сергей Федоров все материалы автора

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