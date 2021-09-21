Юрист: «Гандболисты сборной России могут сесть на пять лет за договорные матчи на Евро»
Юрист Илья Чичеров высказался по поводу отстранения гандболистов молодежной сборной России за подозрение в организации договорных матчей на чемпионате Европы-2021.
«Если говорить об уголовных делах, то гандболистам может быть инкриминирована ч. 3 ст. 184 УК РФ, в которой говорится об организации договорных матчей, и применено наказание в виде штрафа в размере заработной платы или иного дохода. Также спортсмены могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере заработной платы или без штрафа, но с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — цитирует юриста «Газета.Ru».
Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодежной сборной России. По результатам расследования было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/21/n_16568798.shtml
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