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Юрист: «Гандболисты сборной России могут сесть на пять лет за договорные матчи на Евро»

18:41
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Юрист Илья Чичеров высказался по поводу отстранения гандболистов молодежной сборной России за подозрение в организации договорных матчей на чемпионате Европы-2021.

«Если говорить об уголовных делах, то гандболистам может быть инкриминирована ч. 3 ст. 184 УК РФ, в которой говорится об организации договорных матчей, и применено наказание в виде штрафа в размере заработной платы или иного дохода. Также спортсмены могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере заработной платы или без штрафа, но с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — цитирует юриста «Газета.Ru».

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодежной сборной России. По результатам расследования было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/21/n_16568798.shtml

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Виктория Кравченко все материалы автора

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