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Сегодня, 11:21

Голкипер сборной Ирана поделился впечатлениями от посещения Москвы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер сборной Ирана Мохаммад Сиявоши Энаяти рассказал о своих впечатлениях от России.

Сборная Ирана принимает участие в Кубке Дружбы, в котором также участвуют взрослая и молодежная сборные России и команда Белоруссии.

«Я уже приезжал в Россию, около 10 лет назад я был в Астрахани. Москва для меня новый город. Что мне уже запомнилось здесь? Пока только арена (смеется). Москва — красивый город, но холодный и снежный (смеется). Сейчас Москва очень украшена, везде яркие огни, что немного согревало меня (смеется). У нас пока тренировки, игры, возможно, после турнира у нас будет целый свободный день, чтобы познакомиться поближе и посмотреть на главные достопримечательности столицы», — цитирует иранца Legalbet.

Источник: Legalbet
Гандбол
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