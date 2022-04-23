«Недавно болели за сборную России на Олимпиаде, а теперь увидели воочию». Белорусская сборная благодарна организаторам турнира в Москве

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Сытько после поражения от России (27:37) в финале OLIMPBET Кубка дружбы отметил пользу от турнира и объяснил, почему его команда неудачно начала встречу.

— Когда-то, в 2008 году, мы выпали из обоймы участников чемпионатов мира и Европы, и к сожалению, вернуться нам по различным обстоятельствам не удавалось, — отметил Сытько. — Поэтому каждая игра с командой уровня сборной России, помимо практики, дает представление, на каком уровне мы сейчас находимся. И то, что мы сопоставили силы, нам точно в плюс. Мы поняли, над чем работать, девчонки получили удовольствие от игры. Надеюсь, что следующая наша встреча не за горами, и тоже принесет свои плоды.

— Начало встречи сложилось не в вашу пользу. Чтобы встряхнуть команду, потребовался тайм-аут.

— Представьте себе, что вы вдруг выходите на одну сцену с любимым актером. Ваши действия? Вот так же молодые девчонки оказались на одной площадке со сборной России, за которую они болели на Олимпийских играх. Была и растерянность, и смущение, и боязнь, и излишнее уважение. Отсюда нетипичные ошибки. Через какое-то время девушки справились с эмоциями, схлынул адреналин и пошла игра, мы начали делать то, что умеем.

Ветеран белорусской команды Лилия Артюхович участвовала еще в предыдущем матче против России, прошедшем в далеком 2008 году.

— Очень приятно приехать и сыграть с командой такого уровня, — сказала Артюхович. — Вы бы видели глаза нашей молодежи, когда они вживую увидели таких соперниц. Со сборной Китая мы никогда не встречались, а с Россией не пересекались очень давно. Нам это только в плюс, команда обновляется и может повышать свой уровень игры в таких встречах.

Напомним, что в ходе турнира российская и белорусская федерации гандбола подписали соглашение о сотрудничестве.