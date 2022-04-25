ЦСКА обыграл «Динамо» в первом матче 1/4 финала

Победой со счетом 30:23 завершилась для ЦСКА выездная игра против «Динамо» Астрахань. Это был первый матч четвертьфинала плей-офф чемпионата России.

Прошедшую встречу прокомментировал левый полусредний армейцев Александр Подшивалов.

«Отличный старт в серии плей-офф. Радует, что нам удалось выиграть у «Динамо» Астрахань с хорошим перевесом. Могу смело сказать, что все 60 минут игры мы бились как настоящая команда. В нас присутствовали и должный настрой, и воля к победе, — отмечает Подшивалов. - Соперник тоже играл на достойном уровне. «Динамо» выступало 7 на 6 и доводило атаки до логического завершения. Но там нам значительно помогал наш вратарь Дима Кузнецов, который показал очень приличный процент сейвов. В начале встречи у нас были небольшие трудности в атаке, но мы быстро адаптировались к игре соперника, после чего достаточно многое получалось и в нападении, и в защите. В дальнейшем хотелось бы забивать больше голов в быстрых переходах и с углов. А в целом нужно продолжать вести себя на площадке смело и агрессивно. Ведь в запасе у нас ещё есть запал и верный настрой на последующие матчи», — сказал Подшивалов.

Напоминаем, что 29-го апреля состоится вторая встреча ЦСКА с «Динамо» Астрахань, но уже на домашней арене.