Анна Вяхирева: «За много лет привыкла переключаться со сборной на клуб»

Лидер сборной России Анна Вяхирева после завершения OLIMPBET Кубка России рассказала о впечатлениях после возвращения в команду и оценила игру в финале с Белоруссией (37:27).

— Эмоции только положительные, как я уже говорила, обожаю эту атмосферу и компанию этих девчонок, — сказала Вяхирева журналистам. — От сборной получаю исключительно позитив. Что касается матчей — были нюансы, с которыми мы не справились. Потому что пытались в защите наладить связки, которые раньше не встречались. Отсюда было много проблем в разменах по линейному. Но зато теперь мы знаем, на что обратить внимание. Сегодня я забила четыре мяча, а вчера всего один? В гандбол играют не те, кто забрасывает больше всего, а те, кто максимально полезно действует и в защите, и в нападении. Поэтому опустим количество голов и выделим нашу командную игру. Посмотрите, насколько она отличалась от вчерашней.

— Главные впечатления от соревнований?

— Мне больше всего нравится, что мы смогли провести этот турнир со зрителями на трибунах. Какой-никакой, всего два дня, но мы собрали болельщиков, вызвали у них положительные эмоции. Плюс мы действительно показали, на мой взгляд, качественный гандбол и получили удовольствие. Думаю, за матчем против Белоруссии было интересно наблюдать. Хотя, возможно, в официальной встрече все сложилось бы немного по-другому. Текущая ситуация неприятная, это факт. Но ничего не поделаешь, надо радовать своих зрителей, если есть возможность.

— Каково видеть Евгения Трефилова на скамейке китайской команды?

— Забавно (смеется). Видела, как он кричал с линии. Мне было интересно, как происходит коммуникация с игроками, не очень поняла. Видимо, через эмоции.

— Впереди финиш сезона. Вам просто переключаться на клубные дела после сборной?

— Вопрос интересный. Действительно, атмосфера разная. Но, учитывая, что здесь сейчас не так много игроков из Ростова, а в задней линии только я и Милана Таженова, возможно, нам это пойдет на пользу. Поможет лучше сыграться. Сейчас нужно будет полностью перестраиваться — другая тактика, другая работа на тренировках. Непросто, но за столько лет я уже привыкла.

Напомним, что для Вяхиревой игры на OLIMPBET Кубке дружбы стали первыми за сборную после Олимпийских игр в Токио.