Гандболист Токарев: «Знаю, что многие деятели борются за допуск спортсменов даже под нейтральным флагом»

Разыгрывающий гандбольного ЦСКА Георгий Токарев предположил, когда российские клубы и сборную допустят до международных турниров.

«Все зависит от ситуации в стране. Очень хочется, чтобы уже в следующем году. Я прочитал недавно, что в России не будут транслировать Олимпийские игры до 2032 года. И встает вопрос: а когда нас вернут на международную арену? Знаю, что многие деятели борются за допуск спортсменов даже под нейтральным флагом на различные соревнования. Надеюсь, у них все получится, и в ближайшее время мы будем чаще видеть россиян на международных спортивных мероприятиях», — цитирует Токарева Metaratings.ru.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.