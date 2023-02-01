Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 15:38

Гандболист Токарев: «Знаю, что многие деятели борются за допуск спортсменов даже под нейтральным флагом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Разыгрывающий гандбольного ЦСКА Георгий Токарев предположил, когда российские клубы и сборную допустят до международных турниров.

«Все зависит от ситуации в стране. Очень хочется, чтобы уже в следующем году. Я прочитал недавно, что в России не будут транслировать Олимпийские игры до 2032 года. И встает вопрос: а когда нас вернут на международную арену? Знаю, что многие деятели борются за допуск спортсменов даже под нейтральным флагом на различные соревнования. Надеюсь, у них все получится, и в ближайшее время мы будем чаще видеть россиян на международных спортивных мероприятиях», — цитирует Токарева Metaratings.ru.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://metaratings.ru/news/gandbolist-tokarev-nadeyus-u-deyatelei-kotorye-boryutsya-za-dopusk-rossiyan-dazhe-pod-neitralnym-flagom-vsyo-poluchitsya-224397/
Гандбол
МОК
Читайте также
Овечкин — без гола в матче с аутсайдером, Кузнецов спас команду
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Скончался находившийся под следствием бывший глава минобра Оренбургской области
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА обыграл «Машеку» в SEHA — Gazprom League

Гандболист Токарев: «Было бы здорово поиграть в европейском топ-клубе. В Германии, например»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости