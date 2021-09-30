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Федерации гандбола России и Китая договорились о сотрудничестве

15:32
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29 сентября прошла видеоконференция с участием Федерации гандбола России (ФГР) и Китайской гандбольной ассоциации. По ее итогу было принято решение о начале совместной работы по сотрудничеству под руководством президентов организации — Сергея Шишкарева и Ван Тао.

«Буквально две недели назад в России с официальным визитом побывал глава Международной федерации гандбола Хассан Мустафа. Он принял участие в нескольких крупных мероприятиях и поддержал инициативу о сотрудничестве между гандбольными федерациями наших стран. Существует много направлений взаимодействия, которые предстоит реализовать. Это совместные сборы российских и китайских спортсменов и команд, проведение товарищеских матчей между сборными различного уровня, обучение специалистов, сотрудничество в сфере маркетинга. Думаю, будет правильным организовать в следующем году деловой тур российской делегации в Китай. Мы очень рады, что на базе университета в Фуцзяни появится гандбольный кластер, в котором будут расти и совершенствоваться спортсмены. Уже сейчас высказываются идеи о создании восточной гандбольной лиги. Но этот вопрос нуждается в детальной проработке вместе с Министерством спорта России и рядом других организаций», — приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР.

В ближайшее время также будет создана рабочая группа по сотрудничеству между ФГР и Китайской гандбольной ассоциацией.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/26832/federacii-gandbola-rossii-i-kitaya-dogovorilis-o-sotrudnichestve

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