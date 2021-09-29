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Трефилов вошел в тренерский совет Федерации гандбола России

16:00
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вошел в тренерский совет Федерации гандбола России на сезон-2021/22, утвержденный исполкомом организации в среду, сообщает сайт ФГР.

Всего в тренерский совет ФГР вошли 16 человек: Анатолий Драчев (председатель), Сергей Зиза (секретарь), Трефилов (консультант женских сборных команд), главные тренеры — Велимир Петкович (мужская сборная России), Владимир Максимов («Чеховские медведи»), Олег Ходьков (мужской ЦСКА, Москва), Сергей Кленов («Виктор», Ставрополь), Александр Алексеев («СГАУ-Саратов»), Педро Сарсоса (мужская юношеская сборная), Людмила Бодниева (женская сборная России), Алексей Алексеев («Лада», Тольятти), Денис Сайфулин («Астраханочка»), Михаил Измайлов (женская молодежная сборная), Алексей Гумянов (женская юношеская сборная), а также тренеры Татьяна Березняк («Ростов-Дон») и Ольга Акопян (женский ЦСКА).

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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