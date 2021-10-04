ЦСКА обыграл «Неву» на выезде

Московские армейцы одержали победу над принципиальным соперником в Санкт-Петербурге. Своим мнением об игре поделился самый результативный игрок противостояния Дмитрий Киселев (8 голов).

— Несмотря на то что раньше я играл за петербуржцев, а ныне играю за ЦСКА, матч для меня был скорее интересным, нежели носил какой-то принципиальный характер. Мне просто всегда приятно возвращаться в этот город, и я был рад встретиться с тренерами и командой. Считаю, что игра была достаточно напряженной. «Нева» всегда очень хорошо играет дома и не отпускает соперников в большом преимуществе. Были моменты, когда мы могли выйти вперед на большее количество мячей, но болельщики поддерживали петербуржцев, и это сильно мотивировало их стоять до конца. В любом случае, думаю, армейцы сегодня отыграли хорошо. Удачно справлялись в защите, вратари смогли зацепиться за игру. ЦСКА сумел показать качественные контратаки, а «Нева» больше играла по позициям. Не успел еще толком отойти от игры, борьба была до самой последней минуты, но эмоции у меня от этой встречи лишь положительные.

Следующий матч ЦСКА проведет дома 8 октября. Соперником москвичей выступит астраханское «Динамо».