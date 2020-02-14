Евгений Цахариас: «Тренер попросил не думать о важности результата»

«Спартак» одержал победу в принципиальном матче против действующих чемпионов «Чеховских медведей» — 30:25. О ходе игры и впечатлениях от триумфа рассказал полусредний красно-белых Евгений Цахариас, забросивший в этой встрече 6 мячей.

— Изначально задача была в том, чтобы не дать «Чеховским медведям» убежать в быстрые отрывы. В начале первого тайма нам удалось цепко отзащищаться, навязать свою игру, повести в счете. По сравнению с предыдущими матчами мы добавили агрессии в наших действиях, — рассказал Евгений. — Конечно, мы разбирали соперников, подготовили тактические действия в защите и атаке, наиграли нападение с двумя линейными. Но важную роль сыграл и эмоциональный настрой.

Перед началом матча наш тренер Олег Кулешов дал четкие указания и попросил не думать о важности результата, а просто играть в гандбол, наслаждаться каждым моментом. Наверное, на нас это правильно повлияло, мы смогли раскрепоститься и уверенно смотрелись все 60 минут. Правильная тактика также помогла нам: защита «медведей» отвлекалась на линейных, оставляя фланги открытыми. Мы этим пользовались. Отлично показал себя и Никита Никулин, который отразил много бросков. Мы все были единой командой, все игроки доверяли и поддерживали друг друга, играли с огромным желанием! Очень рады, что получилось взять настолько важные два очка. Впереди нас ждут сложные матчи с командами из лидирующей четверки. Верю, что наш запал не иссякнет, и мы добьемся максимального результата.