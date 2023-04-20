Десятки человек пришли попрощаться с погибшей гандболисткой Дивак в Волгограде

Несколько десятков человек пришли проститься с трехкратной чемпионкой России по гандболу Викторией Дивак, сообщает ТАСС.

Проститься с Дивак, которая погибла в понедельник на 30-м году жизни, пришли игроки «Астраханочки», коллеги, родные, друзья и знакомые спортсменки, в том числе отец — бывший игрок клуба «Ротор» Виктор Дивак. В числе присутствовавших на церемонии прощания были и спортсменки, которые ранее играли в волгоградской школе вместе с Дивак.

Прощание проходит в четверг в похоронном доме «Память» в Волгограде. Как сообщили близкие Виктории, после церемонии прощания гандболистку похоронят на кладбище в поселке Городище под Волгоградом.

17 апреля официальный сайт Федерации гандбола России сообщил о смерти Дивак после падения из окна многоэтажного дома. Информировалось, что следствие рассматривает две версии случившегося: несчастный случай и суицид.