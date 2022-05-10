ЦСКА обыграл пермяков в первом матче полуфинала

В первой игре полуфинала Суперлиги армейцы обыграли «Пермских медведей» со счетом 31:25. Прошедший матч и настрой на ответную встречу прокомментировал левый крайний Сергей Николаенков.

«Эмоции после игры у меня положительные. Всегда приятно выигрывать на выезде, да и сопернику уже сложнее будет отыграться. Настрой у всей команды был победный. Мы все понимали, что нужно выиграть с максимальной разницей, так как встречи в плей-офф всегда непредсказуемы, — поделился Николаенков. — В первом тайме мы сделали много ошибок из-за чрезмерной самоуверенности. И в защите не разобрались с некоторыми игроками «Пермских медведей».

Например, с Семеновым, много мячей нам забросил именно он. Хочу отметить, что соперник выступал очень достойно. Команда всю игру показывала характер и пыталась сократить отставание. Отличный клуб, каждый матч демонстрирующий достойное выступление и твердость духа. Считаю, что решающим фактором нашей победы стало выступление наших вратарей, которые лучше отстояли в воротах. Вот и получилось обеспечить себе неплохую фору. Но расслабляться рано. Вторую игру также будем играть с максимальной отдачей и обязательно настраиваться на выход в финал", — сказал Николаенков.

Ответный матч полуфинала против «Пермских медведей» для армейцев состоится 14-го мая на домашней арене.

Василиса Воробкова