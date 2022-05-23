ЦСКА победил «Чеховских медведей» в первой игре финала Суперлиги

22 мая состоялась первая игра в рамках финала чемпионата России по гандболу. ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» (36:30) и обеспечил себе фору в шесть мячей перед ответным матчем в Подмосковье. Результат прокомментировал вратарь красно-синих Дмитрий Кузнецов.

— Эмоции, естественно, положительные! Все-таки ЦСКА в первый раз обыграл «Чеховских медведей», еще и в финале. Это не может не радовать! Но в голове все равно держим вторую выездную игру, там нам будет очень тяжело противостоять сопернику, ведь он очень хорошо выступает дома, — рассказывает Кузнецов. — На прошедшем матче главным фактором нашей победы стала игра в нападении. Получилось реализовать большую часть своих моментов, забить стопроцентные мячи. Большую роль сыграла и поддержка трибун. Мне кажется, что столько людей мы еще не собирали на наших матчах. Перед ответной игрой, как и всегда, настраиваемся физически и морально. Посмотрим видео, разберём допущенные ошибки и постараемся их исправить. Осталась заключительная игра, и ее надо провести на максимальной концентрации, выложиться на все сто процентов.

Финальная серия мужского чемпионата России по гандболу состоит из двух игр. Ответный матч, в котором определится чемпион, состоится 28-го мая на выезде в Чехове.

(Василиса Воробкова)