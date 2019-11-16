Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Гандбол   //    Еврокубки

«Ростов-Дон» одержал четвертую победу в Лиге чемпионов

16:41
Теги:

«Ростов-Дон» принимал румынский «Бухарест» в рамках группового турнира женской Лиги чемпионов. Российский клуб одержал четвертую победу в турнире — 23:22.

По итогам первого группового этапа «Ростов-Дон» занял первое место в группе В и вышел во второй групповой раунд.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа B

Ростов-Дон (Россия) — Бухарест (Румыния) — 23:22 (14:7)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/champions/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир