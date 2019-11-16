«Ростов-Дон» одержал четвертую победу в Лиге чемпионов
16:41
«Ростов-Дон» принимал румынский «Бухарест» в рамках группового турнира женской Лиги чемпионов. Российский клуб одержал четвертую победу в турнире — 23:22.
По итогам первого группового этапа «Ростов-Дон» занял первое место в группе В и вышел во второй групповой раунд.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Первый групповой турнир. Группа B
Ростов-Дон (Россия) — Бухарест (Румыния) — 23:22 (14:7)
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