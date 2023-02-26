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Сегодня, 19:31

«Синара» обыграла КПРФ в финале Кубка России по мини-футболу

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Синара» победила КПРФ в финале Кубка России по мини-футболу — 4:3 доп.вр.

В основное время была зафиксирована ничья — 3:3. У команды из Екатеринбурга сделал дубль Павел Карпов, еще один мяч на счету Валерия Демина. У москвичей два гола забил Шимбинья, автором еще одного мяча стал Денер.

Победный гол забил футболист «Синары» Григорий Валеев.

«Синара» стала обладателем Кубка России в третий раз в истории и во второй раз подряд — клуб выигрывал трофей в 2007 и 2022 годах.

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