«Синара» обыграла КПРФ в финале Кубка России по мини-футболу

«Синара» победила КПРФ в финале Кубка России по мини-футболу — 4:3 доп.вр.

В основное время была зафиксирована ничья — 3:3. У команды из Екатеринбурга сделал дубль Павел Карпов, еще один мяч на счету Валерия Демина. У москвичей два гола забил Шимбинья, автором еще одного мяча стал Денер.

Победный гол забил футболист «Синары» Григорий Валеев.

«Синара» стала обладателем Кубка России в третий раз в истории и во второй раз подряд — клуб выигрывал трофей в 2007 и 2022 годах.