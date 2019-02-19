С 2021 года у всех команд "Формулы-1" будет единый поставщик коробок передач

ФИА разослала уведомления командам "Формулы-1" о том, что с 2021 года у всех будет один поставщик коробок передач. Как сообщает F1Today, контракт с поставщиком будет рассчитан с 2021 года по 2024-й.

В настоящее время коробки передач для команд делают разные производители, а некоторые производят их сами. ФИА считает, что стандартизацией этого элемента можно будет добиться значительного снижения расходов команд.

Напомним, что с 2021 года ФИА планирует радикально изменить технический регламент "Формулы-1".