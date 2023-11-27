Короли c Юга. Ростов и Краснодар — лучшие в региональных ЮФЛ

Первый в истории турнир победителей межрегиональных ЮФЛ прошел в Сочи и собрал 12 команд со всей страны.

Проект Юношеской футбольной лиги, запущенный РФС в 2019 году, продолжает расширяться и набирать обороты. Созданы три федеральные лиги, а с 2021-го к ним стали добавляться и региональные дивизионы. Все началось с Северо-Запада и Дальнего Востока, а сейчас межрегиональных ЮФЛ уже шесть, и в каждой минимум по два возраста.

И логично, что с самого начала у РФС были планы собрать победителей из разных регионов на одном турнире. Ведь кому захочется вариться в собственном соку, когда можно бросить вызов таким же победителям межрегиональных лиг?

— Задумка такого турнира появилась два года назад, но по ряду причин в прошлом сезоне от нее отказались и вернулись к идее сейчас, — рассказал «СЭ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — Нам интересно посмотреть на ребят, которые победили в разных лигах, чтобы сравнить уровень футбола в них не только с точки зрения экспертной оценки или статистики, но и с точки зрения игры друг с другом.

Красивая точка

Когда речь идет о таких соревнованиях, вполне логично задаться вопросом — какие задачи ставят перед собой участники, уже взявшие титулы в своих лигах? Это бонус за успешно проведенный сезон или новый вызов, рубка за титул лучшего из лучших? С другой стороны, у России огромная территория со множеством климатических поясов. И если, например, в Сибири сезон региональных ЮФЛ завершился еще в конце сентября, то южане и представители Центра играли почти до ноября. Поэтому к турниру команды подошли в разных кондициях и игровом тонусе. Впрочем, биться с азартом в каждом матче это никому не мешало.

— Для нас это больше футбольный фестиваль, — отмечает Митрофанов. — Не подаем его как выявление абсолютного чемпиона. Ребята встречаются с теми командами, с которыми не пересекаются у себя даже в крупных регионах. Большие академии получают информацию о новых игроках. Для ребят из Сибири, Дальнего Востока и средней полосы, где уже сейчас достаточно сложные погодные условия, есть возможность продлить сезон. Помимо игр у них тут проходят тренировки, обучение правилам игры, методические совещания. В эти полторы-две недели мы упаковываем очень многое. Уверен, что это полезно всем.

По словам генсека РФС, практика подобных соревнований обязательно будет продолжена. В перспективе их можно проводить в те же сроки на недавно реконструированной базе союза в Мацесте Краснодарского края. Как раз параллельно турниру победителей МЮФЛ там проходил финальный этап всероссийских соревнований среди команд третьего дивизиона.

А пока первый турнир победителей межрегиональных ЮФЛ приняла «Лоо-Арена», расположенная в одноименном микрорайоне Сочи. Комфортные условия, проживание прямо рядом с местом проведения игр, по большей части отличная погода прилагались в комплекте. Соревнования было решено провести в максимально справедливом круговом формате, чтобы дать возможность сыграть каждому с каждым. Это еще один плюс организаторам.

— Хочется поблагодарить руководство РФС за такую идею, потому что всем участникам интересно, — отметил главный тренер песчанокопской «Чайки-2007» Петр Костенко. — Встретились не просто разные регионы, а разные стили и разная философия игры. И если посмотреть на результаты, то все очень плотно, значит, здесь собраны действительно достойные команды. У нас проходных игр вообще нет.

Интересно было и тренерам, для которых устроили семинар с представителями штабов юношеских сборных России. Все специалисты отмечали, что пообщаться с руководством национальной команды было очень полезно. «У Андрея Аксенова, возглавляющего сборную U-17, более свежий взгляд на игроков, которых он видит не на ежедневной основе, а раз в несколько месяцев. Нам обозначили, в каком направлении нужно развивать футболистов», — рассказал Костенко.

Не забыли и арбитров — в рамках турнира был проведен семинар от главного судьи как для рефери, так и для игроков, которых знакомили с нюансами правил футбола. Да и вообще для судей поработать на таких соревнованиях — тоже важный опыт. Ведь и кого-то из них мы в будущем, возможно, увидим в матчах РПЛ.

Для юных же футболистов гвоздем программы стал шоу-матч, в котором сборная лучших игроков турнира встретилась с командой, составленной из послов ЮФЛ и РФС в формате «шесть на шесть». На поле «Лоо-Арены» оборудовали специальную площадку с бортами, на которую вышли как бывшие игроки национальной сборной Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов, так и известные медиафутболисты — Федос, Эльхан, Поликарп и другие. Как и полагается шоу, было ярко, азартно, увлекательно. Сычев положил шикарный гол, но и ребята из ЮФЛ не отставали. В итоге двух таймов по 15 минут не хватило, чтобы выявить сильнейших, — ничья 3:3. А в серии буллитов единственную попытку реализовал Эльхан, тогда как пробить Федоса не удалось никому.

Футболисты и тренеры «Динамо-Алтайский край». Фото ЮФЛ

Краснодарское доминирование

Впрочем, матч со звездами можно считать финальным аккордом десяти игровых дней, которые вместили в себя немало событий на поле. Первыми на него вышли представители региональных ЮФЛ-3 (игроки до 16 лет), и каждый игровой день дарил нам новые повороты сюжета. В том числе и болельщикам, о которых хочется сказать особо — они были у всех без исключения команд. Без поддержки не оставался никто, а «СКА-Хабаровск», приехавший на соревнования двумя составами, организовал целую группу — свободные от игр ребята ходили поддерживать одноклубников как настоящая фанатская группировка: с речевками, барабаном и соответствующим уровнем громкости.

Наверное, в том числе и поэтому дальневосточники удачно начали турнир в младшей группе. Но удержаться в верхней части таблицы им не удалось. Противоположный пример — екатеринбургский «Урал». Забуксовав на старте, оранжево-черные вполне могли добраться до серебра. Но его в итоге забрало «Динамо-Алтайский край», в последнем туре разгромившее «СКА-Хабаровск» — 5:1. Любопытно, что армейцы с таким счетом завершили три из пяти матчей на турнире — один раз выиграв и два раза уступив.

— Мы приехали, получили важный опыт, посмотрели на себя на фоне соперников из других регионов, — отметил главный тренер «Динамо-Алтайский край» Андрей Клименко. — Вижу, что есть куда расти. Мы увидели, что в каких-то моментах движемся в правильном направлении, а другие нужно поправлять. Поэтому от турнира только положительные впечатления.

Победителями же стали представители «Академии футбола Краснодарского края». Пока конкуренты теряли очки в битвах друг с другом, южане штамповали одну победу за другой и стали победителями за тур до конца. Уже в этом статусе краснодарцы сыграли вничью с «Уралом». Удивительную статистику показал форвард «Академии футбола Краснодарского края» Кирилл Красноход, в трех турах подряд забивавший в каждом следующем матче на гол больше, чем в предыдущем. С шестью мячами он стал лучшим бомбардиром соревнований.

— Должен был забивать и в первом матче, но немного не повезло, — сказал Красноход. — Во втором реализовал момент, почувствовал уверенность, и поехало. Была ли задача забить «Уралу» уже четыре? Была, но не получилось. (Смеется.) Стать лучшим бомбардиром, конечно, приятно, но я всегда играю на команду, и важен ее результат. У нас очень дружный коллектив, эта сплоченность помогает и на поле. Возможно, следующий сезон начнем уже в федеральной ЮФЛ. Уровень там, конечно, выше, но мы, думаю, способны бороться за высокие места. Мы уверены в своих силах, страха нет.

Футболисты и тренеры «Чайки». Фото ЮФЛ

До последних минут

Если в турнире победителей региональных ЮФЛ-3 обладатель золота определился досрочно, то у ребят старшего возраста все было максимально драматично, и судьба титула решалась в последнем матче турнира. В нем встречались не знавшие до этого поражений песчанокопская «Чайка» и академия «Нижнего Новгорода».

А вот игроки петербургского «Алмаз-Антея» в Лоо узнали, что такое не везет. Их называли в числе фаворитов соревнований, но триумфаторы ЮФЛ Северо-Запад начали с сенсационного поражения от «СКА-Хабаровск», причем решающий мяч пропустили в компенсированное время — 2:3. Затем они упустили преимущество в два мяча в матче против «Чайки» и вновь дали соперникам забить на последних минутах — 2:2. С тем же счетом «Алмаз-Антей» завершил и матч третьего тура с «Нижним Новгородом», но теперь уже в добавленное время ушли от поражения сами петербуржцы.

— Немного обидно за результат, ведь мы ничем не уступили конкурентам, — отметил один из лидеров «Алмаз-Антея» Дмитрий Парусов. — Нам немного не хватило удачи и реализации моментов. Из соперников никто не удивил. С той же «Чайкой» мы играли еще в марте и победили с крупным счетом, 5:1. Здесь же, наверное, не все справились с давлением, все-таки там был товарищеский матч, а это официальный турнир. Надо было не смотреть в таблицу, а показывать качественный футбол. Мы рассчитывали только на первое место, хотели взять третий титул в сезоне после ЮФЛ Северо-Запад-1 и Кубка Санкт-Петербурга среди мужчин, но не получилось.

Тогда как нижегородцы, переиграв в предпоследнем туре «СКА-Хабаровск», получили возможность в случае победы в очном матче опередить «Чайку». Лучший сценарий для последнего тура и представить сложно.

— Конечно, здорово, что теперь все в последнем матче зависит не от кого-то еще, а от нас самих, — сказал главный тренер нижегородцев Леонид Рындов. — Как настроимся на матч, как получится себя проявить. Хотя мы другого и не ожидали — тут же все победители своих лиг, и все хотят только выиграть, показать чемпионский характер. Турнир замечательный, каждая команда старается показать свои козыри, у всех они свои — южные ребята, к примеру, потехничнее, у кого-то более силовой футбол. В этом и прелесть.

Мечты нижегородцев о титуле, впрочем, разбились об уверенную игру «Чайки». Южане быстро открыли счет, после перерыва довели его до 3:0 и только тогда позволили соперникам забить гол престижа. Такой итог принес серебро «Алмаз-Антею», нижегородцы остались третьими.

Максим Митрофанов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Всерьез и надолго

Первый, но далеко не последний турнир победителей межрегиональных ЮФЛ завершен, но в РФС уже смотрят в будущее. Генеральный секретарь организации Митрофанов прилетал в Сочи не только для того, чтобы вместе со своим заместителем Ириной Посирениной чествовать победителей. Был проведен ряд встреч с представителями региональных оргкомитетов, на которых подробно обсуждалось будущее соревнований.

— Порядка ста школ сейчас принимают участие в проекте, и мы планируем развиваться дальше — на следующий год по три возраста в каждой лиге, — подчеркнул Митрофанов. — Могу сказать, что мы будем пересобирать лигу на следующий сезон. Возможно обновление состава участников как федеральных дивизионов, так и на межрегиональном уровне. Мы работаем над качеством, поэтому в перспективе количество клубов в ЮФЛ будет сокращаться. Раньше, даже если команда не до конца соответствовала нашим требованиям, мы давали возможность выступить. Кто-то этим воспользовался, провел преобразования и за два-три года стал выглядеть гораздо лучше, а кто-то считает, что не надо ничего делать. Это не вина ребят, но, к сожалению, мы будем отказываться от школ, которые ничего не делают, и возвращаться к ним позже.

Как уже говорилось ранее, в ЮФЛ с нового сезона вводится строгая система лицензирования, обязательная для всех участников. Будут учитываться различные параметры, в том числе инфраструктура академий и обеспеченность тренерскими кадрами. Но на местах настроены оптимистично.

— Поддержка РФС детско-юношеского футбола неоценима, и лишнее тому доказательство — нынешний турнир, проходящий в Сочи, — считает глава Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин. — Что касается перспектив, то в РФС действительно ставят серьезные задачи. Регламентные требования к участникам ЮФЛ в некоторых моментах даже серьезнее, чем к клубам второй лиги. И это хорошо. Ведь таким путем мы улучшаем инфраструктуру, качество подготовки тренеров, уровень организации матчей.

А руководитель оргкомитета ЮФЛ Центр Денис Шпилев рассказал, как проведение соревнований в межрегиональных дивизионах помогает развивать футбол в целом.

— В проведении домашних матчей прибавляют все школы, участвующие в наших лигах, — сказал Шпилев. — Растет уровень судейства, появляются новые молодые арбитры, обслуживающие матчи. Как и игроки, они прогрессируют и идут на повышение в федеральные дивизионы ЮФЛ и вторую лигу. Таким образом, лига служит не только для развития академий, но и футбола в целом. Критерии, которые предъявляет РФС, совершенно справедливые. Например, повышение квалификации тренеров, получение специалистами категории В на следующий год. Вижу, что все регионы живут этим проектом, что ЮФЛ — это всерьез и надолго.