Два золота «Краснодара» и триумф ЦСКА. Как прошел переходный сезон юношеской лиги

Самый скоротечный турнир в истории ЮФЛ.

Так получилось, что в 2023 году в федеральных дивизионах ЮФЛ успели определить сильнейших по два раза. Все потому, что решением исполкома РФС, принятым еще прошлой зимой, унифицируются календари всех турниров, проходящих под эгидой Юношеской футбольной лиги. И «федералы» со следующего года будут играть по системе «весна-осень».

«Выстроить единую вертикаль в рамках системы ЮФЛ, чтобы все лиги выступали по единому принципу, а также снизить влияние климатических и инфраструктурных особенностей в различных регионах», — так в РФС объясняли «СЭ» необходимость данного шага. И чтобы перейти на новый календарь, сезон «поделили пополам», определяя сильнейших в однокруговом турнире. Это, соответственно, удвоило ценность каждой победы и сделало гораздо более чувствительными поражения. С таким давлением справились не все.

Игроки ЦСКА стали чемпионами ЮФЛ-1. Фото ЮФЛ

У ЦСКА — сильнейшие юниоры, «Зенит» занял лишь третье место

В ЮФЛ-1 оказалась впервые нарушена традиция, согласно которой победители в более младшем возрасте, поднимаясь на ступень выше, не могли второй раз подряд взять титул. В двух предыдущих сезонах победа доставалась бывшим серебряным призерам ЮФЛ-2.

Но на этот раз футболисты московского ЦСКА сумели второй сезон подряд стать первыми в достаточно уверенной манере — в 13 матчах армейцы потеряли всего пять очков, причем два из них уже в статусе победителей. Впрочем, нельзя сказать, что борьбы за первое место не было. На медали вплоть до последнего тура претендовали пять команд. И очки они теряли в основном в матчах друг с другом.

Например, неудачно игравший весной «Зенит» в первом же туре уступил «Ростову», но затем выдал серию из восьми побед подряд. Поэтому в середине пути петербуржцы нагнали ЦСКА, проигравший на своем поле «Краснодару». Москвичи по ходу встречи владели преимуществом, но позволили южанам отпраздновать волевую победу — 2:3, дубль оформил Сергей Дедяев. Краснодарцы и ростовчане, в свою очередь, тоже не обошлись без осечек.

И к 10-му туру, когда состоялась встреча ЦСКА и «Зенита», лидеры имели по 24 очка, еще на три отставал «Ростов» и на пять — «Краснодар». Сюжет у ключевой игры сезона получился что надо: первый тайм прошел под диктовку «Зенита», у которого два мяча забил Никита Базилевский, тогда как у хозяев мало что получалось. Но в перерыве ЦСКА преобразился — красно-синим хватило 11 минут, чтобы забить петербуржцам четыре мяча! Итог — 5:2. В этом же туре «Ростов» уступил дома «Краснодару» — 0:2.

ЦСКА в оставшихся турах выглядел уверенно и оформил титул за два матча до финиша. Медали игрокам после заключительного матча вручала заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина. Вновь лидером армейцев стал Александр Вакулич. Если в ЮФЛ-2 он был лучшим бомбардиром, то сейчас уступил эту роль Руслану Славину, отличившемуся 13 раз за 12 игр (в том числе дубль в ворота «Зенита»), а сам стал лучшим по результативным передачам и системе «гол+пас» (8+13). И заслуженно признан лучшим игроком сезона.

«Зенит» же оказался настолько обескуражен поражением от ЦСКА, что упустил и серебро — петербуржцы в оставшихся трех встречах проиграли дважды, аутсайдерам из ФШМ и середнякам из «Локомотива», и пропустили вперед «Ростов».

Футболисты «Чертаново» выиграли бронзу ЮФЛ-2. Фото ЮФЛ

В «Чертаново» растет новый бомбардир, в «Краснодаре» — крутые вратари

А вот победителям ЮФЛ-3 из «Динамо» не удалось столь же удачно выступить уровнем выше. Весной они отстояли титул в ожесточенной борьбе с «Краснодаром», но повторить успех не удалось. Бело-голубые долго шли в группе лидеров, но финиш для них вышел катастрофическим — три поражения от прямых конкурентов плюс две ничьих отбросили «Динамо» сразу на седьмое место. Фирменная игра в обороне пропала, а других козырей у команды не нашлось.

«Краснодар», напротив, после обидного серебра пролетел сезон в «двойке» как на крыльях. Пять потерянных очков, больше всего забитых и меньше всего пропущенных мячей — почти доминирование. И даже не верится, что краснодарцы вышли в лидеры только к середине первенства. Сказалось поражение от «Зенита» на старте и уверенная игра ЦСКА. Но армейцы выдали провальный отрезок в начале сентября, набрав одно очко в трех турах, и «Краснодар» уже своего не упустил. Отметим вратарскую бригаду победителей — Егор Постриган и Степан Чередников на двоих провели семь сухих матчей.

Как и в ЮФЛ-1, одним из главных неудачников сезона стал «Зенит». Сине-бело-голубые долгое время шли вровень с «Краснодаром», но на заключительном отрезке проиграли главным соперникам, растеряли преимущество и остались вне пьедестала с «деревянными медалями». Также не удался финиш и московскому «Спартаку» — красно-белые перед последним туром были главным претендентом на бронзу, но внезапно проиграли в гостях «Ростову», пропустив два мяча в первые 15 минут встречи.

А главным событием финального игрового дня стала встреча ЦСКА и «Чертаново». Армейцы, за исключением того самого сентябрьского сбоя, выиграли все матчи сезона. Их соперники вполне могли бы бороться за золото, но их подвел неудачный старт, когда в первых шести турах команда набрала всего восемь очков. Главным козырем чертановцев стал Александр Помалюк — в предыдущем сезоне он уступил лидерство в гонке бомбардиров в концовке, но теперь безоговорочно стал лучшим игроком турнира. На счету форварда 16 голов и четыре результативные передачи в 12 матчах, это фантастические цифры.

В итоге перед очной встречей в последнем туре ЦСКА опережал «Чертаново» на два очка и в случае поражения уступал вторую строчку в таблице. Поэтому красно-синие решили не откладывать дело в долгий ящик и к 20-й минуте повели в два мяча. Гости опомнились после перерыва и устроили армейцам настоящую трепку. «Чертаново» висело на чужих воротах, Помалюк забил на первой же минуте, к середине тайма счет сравнялся. Ценой больших усилий и четырех желтых карточек на последних минутах ЦСКА отстоял ничью и серебро.

Игроки «Краснодара» с медалями ЮФЛ. Фото ЮФЛ

Неожиданная развязка

Но самая захватывающая борьба получилась в ЮФЛ-3, где за тур до финиша на титул реально претендовало сразу четыре команды. А главный претендент в итоге остался только третьим. Перед началом турнира мы выделяли среди участников «Динамо», «Зенит» и «Краснодар», и они вошли в топ-4 вместе со «Спартаком».

При этом, пожалуй, красно-белым должно быть после завершения первенства обиднее всего. Даже несмотря на серебряные медали. Ведь они не проиграли никому из основных конкурентов — победы над «Зенитом» и «Краснодаром», ничья с «Динамо». Спартаковцев подвели поражения от середняков, но при этом именно они в предпоследнем туре обострили интригу до предела, в увлекательном матче обыграв «Краснодар» — 2:1.

После этого главным претендентом на золото стал «Зенит», разгромивший ФШМ со счетом 11:0 и побивший рекорд результативности в отдельно взятом матче. Хет-трик оформил Вадим Шилов, который разделил с Никитой Беленковым из «Локомотива» лавры лучшего бомбардира сезона — оба забили по 12 мячей. После этого петербуржцы сравнялись с «Краснодаром» по очкам, имея в активе победу в личной встрече еще на старте турнира. Также шансы стать первыми сохраняли «Спартак» и «Динамо», но им для этого нужно было рассчитывать на неудачу южан в заключительном туре.

«Краснодар» же шансов конкурентам не дал, легко разгромив «Строгино» со счетом 8:1. Теперь судьба первого места была в руках «Зенита», игравшего на выезде с «Локомотивом». Петербуржцы подошли к цели максимально близко, когда Никита Капилевич открыл счет на 74-й минуте. Но виртуальными чемпионами пробыли недолго — на 78-й Давид Симонян забил ответный мяч — 1:1. «Зениту» можно только посочувствовать — команда и забила больше всех, и пропустила только пять мячей за весь турнир, но в итоге довольствовалась бронзой. А «Краснодар» оказался выше «Спартака» и «Зенита», хотя проиграл по ходу сезона и тем и другим. Кстати, вторым могло быть и «Динамо», но бело-голубые в последнем матче оказались разгромлены СШОР «Зенит» в Петербурге и остались без медалей.

Кстати, «Краснодар» в итоге стал первым и в «общем зачете» — рейтинге, составленном путем сложения очков команд во всех трех лигах. У южан 94 очка в 39 играх. На девять очков отстали представители академии «Зенита», которые ненамного опередили соперников из ЦСКА и «Спартака».

Сезон в ЮФЛ ушел в историю, а мы уже начинаем ждать следующего, который не только пройдет по новой формуле, но и готовит нам другие нововведения. Например, систему лицензирования академий, о которой уже немало сказано в последнее время, и анонсированные генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым изменения в составе участников, в том числе и федеральных лиг.