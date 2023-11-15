Максим Митрофанов: «Будем пересобирать ЮФЛ на будущий сезон и работать над качеством»

Генеральный секретарь РФС подвел итоги третьего сезона межрегиональных дивизионов Юношеской футбольной лиги, назвал главные достижения проекта и рассказал о его перспективах, в том числе о будущих изменениях в составе участников.

— Мы довольны развитием проекта, — отметил Митрофанов. — Если внимательно посмотреть, то в стране 2270 школ, которые занимаются подготовкой футболистов. Практически 30-35 тысяч ребят каждый год выпускаются. Но неизменно звучит вопрос, где футболисты для сборной России, если школы готовят много игроков? И одна из причин, почему детям сложно пробиться в футбол — существовавшая ранее система детско-юношеских соревнований. Одна из проблем заключалась в том, что ребята просто не испытывали достаточной конкуренции в играх. Они являются одним из самых важных этапов в спортивной подготовке.

В 2019 году мы запустили Юношескую футбольную лигу, потом расширили ее на всю страну, появилась межрегиональная ЮФЛ. Порядка ста школ сейчас принимают участие в проекте. В основном играли в двух возрастах плюс ЮФЛ Северо-Запад — в трех возрастах, так как они чуть раньше начали. Планируем развиваться дальше — на следующий год три возраста в каждой лиге. Будем пересобирать ЮФЛ на следующий сезон. Возможно обновление состава участников как федеральных дивизионов, так и на межрегиональном уровне.

— Что можно считать главными результатами, которых удалось достичь за время работы региональных лиг?

— Уже достаточно большое количество игроков каждый год подписывают профессиональные контракты с клубами, в том числе и из межрегионального футбола. Большое количество переходов из межрегиональных академий в топовые академии страны. Но при этом все происходит цивилизованно, под контролем РФС. Самое главное, что ребята и тренеры из ЮФЛ понимают, ради чего они продолжают заниматься футболом. Это очень сильное соревнование, благодаря которому игрок может совершенствоваться в своем регионе до определенного возраста, не испытывая стресс, связанный с переездом. Жернова селекции могут переварить много талантливых ребят. Эта система позволяет дождаться того момента, когда юноша становится молодым человеком, который хорошо обучен футболу и готов к профессиональному контракту.

Плюс это подкрепление для региональных клубов, которые получают достойное количество футболистов из своей системы подготовки, которые способные играть в первой и второй лигах. Это важно, потому что местные болельщики и власти понимают, для чего существует школа. В клубе играют местные игроки. Все вместе приводит к большему количеству болельщиков на трибунах. Все эти проекты так или иначе друг друга дополняют.

— Как возникла идея турнира победителей межрегиональных ЮФЛ?

— Задумка появилась два года назад. Нам было интересно посмотреть ребят, которые победили в разных лигах, чтобы сравнить уровень футбола там не только с точки зрения экспертной оценки или статистики, но и с точки зрения игры друг с другом. Планировали его провести в том году, но по ряду организационных соображений отказались от этой идеи и вернулись к ней в этом. Причем провели турнир по круговой схеме, когда каждая команда играла с каждой.

— У таких соревнований есть серьезные спортивные задачи или это, скорее, бонус для лучших по итогам года?

— Для нас турнир носит больше фестивальное значение. Не говорим о том, что мы выявляем абсолютного чемпиона. Это интересно и для ребят. Тут они встречаются с теми командами, с которыми никогда не общаются у себя даже в крупных регионах. Это интересно и для профессиональных академий, которые получают информацию о новых игроках. Для многих это и возможность продлить сезон, потому что вы сами видите, что сейчас комфортная футбольная погода.

Для ребят из Сибири, Дальнего Востока и средней полосы, где уже сейчас достаточно сложно, есть возможность потренироваться в таких условиях. Помимо матчей у них тут проходят тренировки, обучение правилам игры, методические совещания. Очень много мы упаковываем в эти полторы-две недели. Уверен, что это полезно. Лучше спросить у них, конечно. Хотели бы продолжить эту практику в будущем. Тем более наша база в Краснодарском крае реконструирована и провела пробные соревнования в формате мужских команд третьего дивизиона. В перспективе команды ЮФЛ тоже могут на ней играть.

— Нет ли идеи провести матч сборных региональных и федеральных ЮФЛ?

— Это больше было бы похоже на шоу. В отдельном матче каждый может обыграть каждого. Показателем является круговая турнирная система. Сейчас мы проводим процедуру лицензирования команд на следующий сезон. Повторюсь, мы думаем над тем, чтобы обновить федеральную ЮФЛ. Возможно, в следующем году некоторые команды покинут этот турнир. Есть высокая вероятность этого. Некоторые команды региональных ЮФЛ получат возможность для развития.

— Какие еще ближайшие задачи у проекта?

— Мы работаем над качеством, поэтому количество клубов в ЮФЛ будет сокращаться. Кого-то допускали авансом, в том числе для того, чтобы в каком-то регионе был клуб. Даже если команда не до конца соответствовала нашим требованиям, мы давали возможность выступить, чтобы они смогли получить внимание от властей регионов, получить нашу поддержку. Кто-то этим воспользовался, провёл преобразование и за два-три года стал выглядеть гораздо лучше, а кто-то считает, что не надо ничего делать. Это не вина ребят, но, к сожалению, мы будем отказываться от школ, которые ничего не делают, и возвращаться к ним позже.

За это время мы довели до четвертой категории около 24 стадионов. Была и наша поддержка, а где-то помогали регионы. Следующая задача — повысить качество тренеров. У нас расписана программа обучения и требований к тренерам до 2030 года. Грамотный директор может планировать эту программу развития. Со стороны департамента подготовки резерва РФС осуществляется контроль за процессом подготовки, обеспечение функциональной диагностики школ, отслеживание тренировочного процесса. Нужно внедрять медицину, нутрициологию. Это стоит дорого, но мы готовы этим заниматься, чтобы эти 50-70 школ смогли достойно готовить спортивный резерв, — отметил Митрофанов.

Напомним, что первые пилотные проекты межрегиональных лиг были запущены в 2021 году на Северо-Западе и Дальнем Востоке, в 2022-м к ним присоединились Центр, Юг, Приволжье и Сибирь. Первый турнир победителей межрегиональных ЮФЛ-3 выиграла «Академия футбола Краснодарского края», в соревнованиях лучших команд региональных ЮФЛ-2 титул в последнем туре разыграют «Чайка» и «Нижний Новгород».