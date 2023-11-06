От Калининграда до Владивостока. Определились все победители региональных ЮФЛ

В прошедшие выходные завершился сезон в региональных дивизионах ЮФЛ, которые всего за три года прошли большой путь. Если в 2021-м это были две пилотных лиги, то сейчас их уже 13 с широчайшей географией.

В каждой из них юные футболисты имеют шанс провести полноценный двухкруговой турнир с разъездами, причем львиную долю расходов при этом берет на себя РФС. Давайте же посмотрим, что интересного было в нынешнем году.

Центральные матчи

Самым масштабным соревнованием в региональных ЮФЛ является ЮФЛ-Центр, где собрано сразу 18 команд в двух возрастах. В младшей из лиг, где играют футболисты не старше 16 лет, победителем стало «Динамо-Воронежская область» — на финише их отделило от «СШОР Химки» всего одно очко!

Впрочем, титул воронежцы взяли досрочно, после чего их встреча с главным конкурентом в последнем туре заранее превратилась из супернапряженной битвы за золото в товарищескую встречу. Которую «СШОР Химки» выиграли со счетом 2:0. В целом стоит отметить, что «Динамо» прошло сезон ровнее — первое поражение оно потерпело лишь в последнем матче первого круга от тех же «Химок» (1:2). Хотя был у бело-голубых и неудачный отрезок, когда в сентябре они потерпели три поражения подряд и уступили лидерство конкуренту. Но «СШОР Химки» удержаться на вершине долго не смогли.

На третье место в ЮФЛ Центр-3 претендовали ярославский «Шинник» и СШОР №1 из Белгорода. Эти две команды стали самыми результативными в лиге, забив 86 и 84 гола, соответственно, и в заключительных 10 турах одержали по девять побед. В результате «Шинник» опередил белгородцев на два очка.

В ЮФЛ Центр-2 центральный матч заключительного тура тоже стал мастер-классом от лидеров. Еще за два тура до конца первенства СШОР №1 из Белгорода уже гарантировал себе титул, а воронежский «Факел им. В.Г. Проскурина» — серебро. И на десерт белгородцы обыграли ближайшего преследователя со счетом 2:0. Вообще футболисты СШОР №1 показали по итогам сезона феноменальный результат — 25 побед в 34 матчах, из которых 21 одержана с крупным счетом при общей разнице мячей 126:25! Лучшим снайпером команды с 28 голами стал Егор Тиняков. Тогда как защитник белгородцев Степан Переверзев летом забил и за сборную России U-16, проводившую селекционный сбор и товарищеские матчи с московскими клубами.

Бронзовые медали, как и в лиге возрастом ниже, достались «Шиннику». Ярославцев на финише едва не догнало «Динамо-Брянск», которое еще и обыграло конкурента в феерическом очном матче — 4:3. Перед заключительным туром очков у команд было поровну — по 67. Но динамовцы в гостях уступили подольскому «Витязю» (1:2), тогда как «Шинник» разгромил соседей из «СШОР Тверь», забив пять безответных мячей.

Матч «Урала» и «Мордовии» в ЮФЛ Приволжье-3. Фото ЮФЛ

Уральские горки

Второй по численности регион в ЮФЛ — Приволжье, где собраны по 16 команд в каждой из двух лиг. В ЮФЛ Приволжье-3 главными претендентами на победу на протяжении сезона были екатеринбургский «Урал» и саранская «Мордовия». Команды потерпели по три поражения каждая, забили почти одинаковое количество мячей, даже лучшие бомбардиры у них отличились равное количество раз — по 32 гола на счету уральца Данила Желудкова и саранца Александра Дворецкова.

При этом в очных встречах «Мордовия» дважды оказалась сильнее — 3:2 в матче первого круга в Екатеринбурге и 1:0 во втором круге дома. А вот чемпионом стал «Урал». Он на протяжении всей турнирной дистанции был чуть впереди оппонентов и так и не позволил себя догнать.

За несколько туров до финиша «Мордовию» даже опередили «Крылья Советов», но самарцы в заключительных трех турах одержали только одну победу и не смогли зацепиться за серебро. Зато и бронзу в борьбе с «Нижним Новгородом» не упустили.

«Урал» в первый год выступления в ЮФЛ Приволжье мог замахнуться и на победный дубль, но в турнире для игроков не старше 17 лет екатеринбургские футболисты оказались вторыми, а победителями стали игроки «Академии «Нижний Новгород», чье преимущество над уральцами на финише составило всего одно очко!

Решающей в этой гонке двух клубов стало поражение «Урала» от «Челябинска-ОСШ» за три тура до финиша (1:2). Екатеринбургской команде не помогло даже то, что она забила почти на 50 голов больше конкурента, 122 против 73, а ее форвард Максим Воронов с 40 мячами стал лучшим бомбардиром турнира.

Но назвать успех «Нижнего Новгорода» незаслуженным вряд ли можно. Ребята, год назад выигравшие турнир в более младшем возрасте, выглядели уверенно и играли очень надежно. Например, в матчах с командами из второй половины таблицы они одержали 14 побед при двух ничьих. И эти очки помогли им в борьбе с другими фаворитами. Бронзу, как и в ЮФЛ Приволжье-3, выиграли «Крылья Советов».

Полет «Чайки»

В ЮФЛ Юг команд чуть меньше, чем в Центре и на Урале, но и 14 участников достаточно, чтобы поддерживать интригу на нужном уровне. Вопросы, на которые ответы нужно было получать на поле, сохранялись вплоть до последнего тура. В ЮФЛ Юг-3 главным претендентом на титул на протяжении всего первого круга была грозненская «Академия Рамзан». Они пришли к промежуточному финишу лидерами, несмотря на поражение от «Академии футбола Краснодарского края» (1:3).

Но вот затем у команды что-то пошло не так — второй круг они открыли четырьмя поражениями в пяти турах, и в итоге «Академия Рамзан» только пятая в таблице. Зато в заключительном туре грозненцы взяли реванш у краснодарских «академиков», которые уже обеспечили себе победу.. «Академия футбола КК» к этому моменту не проигрывала 15 матчей подряд, выиграв в 14 из них. И заслуженно получила золотые медали из рук заместителя Генерального секреатаря РФС Ирины Посирениной, бывшего игрока сборной России Руслана Пименова и чемпиона мира по пляжному футболу Бориса Никонорова.

Серебро ЮФЛ Юг-3 досталось ставропольскому «Динамо-СУОР». А бронзу завоевали футболисты «Динамо-Дагестан», которые обошли неудачно сыгравшую на финишном отрезке «Чайку» и «Академию Рамзан».

В ЮФЛ Юг-2 продолжился победный полет песчанокопской «Чайки». Ребята в прошлом сезоне взяли титул в младшей лиге, а теперь огнем и мячом прошлись и по следующему возрасту. Вот лишь основные цифры — 22 победы в 26 турах, единственное поражение от «Динамо-Дагестана» в середине дистанции, 95 голов забито и только 16 пропущено, 19 очков преимущества над ближайшим преследователем. «Чайка» оформила титул еще за пять туров до финиша. Ничего удивительного, что девять игроков этого состава заключили первые профессиональные контракты.

В борьбе же за призовые места разыгралась настоящая драма. Казалось, что судьбу второго и третьего места решат «Динамо-Дагестан» и «Алания», но владикавказцы не справились с тяжелым календарем, потерпели два поражения на финише от «Академии футбола Краснодарского края» и «Чайки» и остались без медалей. Серебро благодаря победам над аутсайдерами забрали махачкалинцы. А на бронзу претендовали три команды, в итоге «Сочи» и «ФШ им. Л. Слуцкого» одержали в заключительном туре победы с одинаковым счетом 5:0. После чего лишь по дополнительным показателям сочинцы оказались впереди волгоградцев. Зато в гонке бомбардиров воспитанник «ФШ им. Л. Слуцкого» Тимур Шарапов с 32 голами опередил Алексея Бухлова из «Сочи», забившего 29 раз.

Футболист «Алмаз-Антей». Фото ЮФЛ

Золотой «Алмаз»

Парой недель раньше завершились турниры в Северо-Западном регионе. ЮФЛ Северо-Запад — один из пилотных проектов для региональных дивизионов, с которых все начиналось, и первый, в котором медали разыгрываются в лигах по трем возрастам.

В прошлом сезоне и среди команд из игроков не старше 16 лет, и среди футболистов на год старше победителями стали представители петербургского «Алмаза-Антея». А в нынешнем руководство академии пошло на любопытный эксперимент. Они заявили игроков 2007 года рождения в ЮФЛ Северо-Запад-1, а сильнейших ребят 2008 года — в ЮФЛ Северо-Запад-2. Таким образом, те играли с соперниками, которые в основной массе были на год старше. А в ЮФЛ Северо-Запад-3 играли резервисты 2008 года.

Наверное, этим объясняется слабый старт «Алмаза-Антея» в самой младшей лиге, где команда начала с домашнего поражения 0:4 от СШ Республики Коми, и вообще за первые восемь туров набрала 10 очков. Эти потери больно аукнулись петербуржцам на финише. Хотя затем они выдали беспроигрышную серию из 12 матчей, дотянуться до титула им так и не удалось.

Победителями в этом возрасте два года спустя стали представители калининградской «Балтики». Они ударно провели середину сезона, получили солидный задел перед конкурентами и могли на финише играть по результату. Даже четыре ничьих в последних семи турах не помешали «Балтике» оформить титул за тур до конца. Между прочим, награждение команды прошло на «Ростех Арене» в перерыве финала женского Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Медали футболистам вручили генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко и глава Объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николай Голубев.

А вот за второе место в последних турах разгорелась настоящая битва. Фаворитом в ней выглядел «Ленинградец», но команда закрыла сезон двумя поражениями, в том числе со счетом 1:7 от «Алмаза-Антея». И осталась вообще без медалей. Очень обидно должно быть «Пскову», который был бы вторым, но за тур до финиша проиграл дома аутсайдерам из великолукского «СШОР Экспресс» — 0:1. В итоге псковитяне с бронзой, первой в истории выступлений в ЮФЛ, серебро у «Алмаза-Антея».

А вот в двух других дивизионах «Алмаз-Антей» золото никому не отдал. В ЮФЛ Северо-Запад-2 представители этой академии первое и единственное поражение потерпели в 6-м туре от «Балтики» — 1:2. А в оставшихся 19 лишь дважды сыграли вничью. Список бомбардиров лиги возглавили сразу три игрока «Алмаза-Антея» — Матвей Кутевой забил 20 голов за 15 матчей, Кирилл Любимов — 17 голов за 17 матчей, а Егор Шестаков — 16 за 16 матчей. В итоге «Алмаз-Антей» гарантировал себе золото в предпоследнем туре и лишил турнирной интриги финишное дерби с «Ленинградцем», отстававшим на четыре очка.

Тогда как позади было очень жарко в борьбе за бронзу. На нее на заключительном отрезке теоретически могли претендовать сразу пять команд. Дело в том, что уверенно шедший третьим новгородский «Электрон» провалил финиш, набрав только одно очко в последних четырех турах, и предоставил конкурентам шанс. Которым, впрочем, те не воспользовались. В заключительном туре на третье место могли бы подняться «Динамо-Вологда», проигравшее «Пскову», или «СШ-5 Калининград», завершившая ничьей дерби с «Балтикой». А в итоге «Электрон», проигравший занявшему последнее место «СШОР Экспресс» (0:1), сохранил медали по дополнительным показателям.

Если в младших лигах команды «Экспресса» расположились в нижней части турнирной таблицы, то в ЮФЛ Северо-Запад-1 представители Великих Лук не просто выглядели конкурентоспособно, но и выиграли гонку за серебром, а их форвард Геннадий Никитин с 16 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Команда запомнилась еще в прошлогодней «двойке», а теперь смогла сделать еще шаг вперед. Туров за пять до конца на второе место претендовали четыре коллектива, но у обеих калининградских команд финиш не задался. За три тура до конца «СШОР Экспресс» в очном матче проиграла прямым конкурентам из «Ленинградца» — 0:1, и оказалась на три очка позади. Но сказался календарь — петербургская команда последние матчи проводила против «СШ-5 Калининград» и «Алмаза-Антея», набрав в них только одно очко. А «СШОР Экспресс» победила середняков из «Пскова» и «Электрона».

Что касается «Алмаза-Антея», то он почти не дал шансов оппонентам. Команда потерпела только одно поражение, еще на старте сезона от «Пскова» (0:1), а со «СШОР Экспресс» дважды разошлась миром. Зато других соперников «Алмаз-Антей» редко щадил — 10 побед с крупным счетом и досрочное чемпионство за два тура до конца.

Сила Сибири

Первыми, еще в конце сентября, сезон завершили в региональных дивизионах ЮФЛ Сибирь, все-таки географическое положение обязывает. Во втором сезоне турнира для футболистов не старше 16 лет, где собрались 11 команд, чемпионом досрочно стало барнаульское «Динамо-Алтайский край». На финише бело-голубые опередили ближайших преследователей на 10 очков. Впрочем, не стоит думать, что борьбы в лиге не было — была, да еще какая!

Будущие чемпионы вообще начали выступления в ЮФЛ Сибирь-3 с поражения в барнаульском дерби с «Алтаем» (0:1), а во втором туре сыграли вничью (1:1) с красноярским «Енисеем». Но затем динамовцы начали штамповать победы и нагнали лидеров — «Тюмень» и «Новосибирск». Казалось, что ключевой в борьбе за золото может стать победа тюменцев над «Динамо» в конце первого круга со счетом 3:2.

Но вышло ровно наоборот — после этого барнаульцы прошли вторую половину дистанции со стопроцентным результатом и не оставили шансов оппонентам. В 20 матчах «Динамо» забило 88 мячей, 25 из которых пришлись на долю лучшего бомбардира турнира Владимира Линючева. «Тюмень» же после знаковой победы проиграла пять из следующих шести встреч, в основном ближайшим конкурентам. И лишь к концу лета смогла вернуть игру и результат. Шесть побед подряд, плюс неудачи конкурентов привели к тому, что «Енисей» в заключительном туре уступил «Тюмени» серебро.

В ЮФЛ Сибирь-2 основные претенденты на победу были те же, что и у ребят годом младше — «Тюмень», «Новосибирск», «Енисей», «Динамо-Алтайский край» и примкнувшая к ним «Чита». Из этой пятерки выделялись красноярцы и новосибирцы, которые за весь сезон потерпели всего по одному поражению и обе очные встречи завершили вничью. «Енисей» проиграл динамовцам во втором туре, а следующие 18 прошел без осечек. «Новосибирск» шел вровень до начала второго круга, который открыл поражением в Чите.

Та неудача стала для новосибирцев роковой — ликвидировать отставание они уже не смогли. «Енисей» не смутила даже потеря ключевого форварда Никиты Массалыги, который перешел в московский «Спартак» и уже наколотил шесть мячей в восьми играх федеральной ЮФЛ-2. В атаке его заменил Кирилл Поршунов, забивший 14 голов за второй круг. И в итоге «Енисей» за второй круг потерял только два очка, оформил чемпионство за два тура до финиша и опередил «Новосибирск» на восемь очков. Бронза у «Тюмени», в рядах которой играл лучший бомбардир турнира Рамазан Бидаев — 20 голов за такое же количество игр.

Игроки «Динамо-Алтайский край». Фото ЮФЛ

Армейский дубль

Любопытно, что покусавшая в ЮФЛ Сибирь-2 лидеров «Чита» в прошлом сезоне выиграла чемпионство в дальневосточной лиге среди 16-летних. Теперь же в ЮФЛ Дальний Восток-3 новый обладатель титула, третий за три сезона. Вслед за читинцами и владивостокским КСШОР победителем стал «СКА-Хабаровск». Причем армейцы провели турнир в максимально доминирующем стиле — 16 побед и две ничьих в 18 матчах с разницей мячей 86-10.

Первые очки хабаровчане потеряли только в конце первого круга. А еще «СКА-Хабаровск» отметился победами с таким счетом, как 12:1 и 13:0, а его лучший бомбардир Кирилл Мордасов забил 22 гола за 17 проведенных матчей. Среди остальных команд можно отметить уссурийский «Локомотив», которому взять серебро не помешали даже три ничьих подряд на финише.

При этом на торжественной церемонии закрытия сезона, прошедшей на домашней арене армейцев, награждали сразу две команды «СКА-Хабаровск». Потому что и в ЮФЛ Дальний Восток-1 чемпионами стали красно-синие, и тоже досрочно. Впрочем, в лиге для команд из игроков не старше 18 лет конкуренцию армейцам пришлось выдержать куда более жесткую. На золото до последнего претендовали также «Сахалин» и владивостокская «КСШОР-Динамо». Обеим этим командам удалось по разу обыграть «СКА-Хабаровск» в домашних матчах.

Ключевой отрезок сезона пришелся на начало второго круга. Сначала хабаровчане взяли реванш у «Сахалина», разгромив соперника дома со счетом 3:0 и не позволив островитянам возглавить таблицу. Затем сахалинцы проиграли еще и «Океану», а вот «КСШОР-Динамо» победила «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1, причем все голы в матче были забиты за первые девять минут игры. Это позволило владивостокцам сравняться с лидером.

Но в оставшихся семи турах армейцы только раз сыграли вничью и забрали титул, «Сахалин» и вовсе показал стопроцентный результат и вернул второе место. Тогда как динамовцы довольствовались бронзой. Лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Гончарук из «СКА-Хабаровск», забивший 21 мяч в 18 играх. Также стоит отметить, что сразу 10 игроков армейской команды по итогам сезона подписали профессиональные контракты.

Теперь лучшие команды со всей страны ждет финал межрегиональных ЮФЛ, который пройдет с 7 по 16 ноября в Сочи. Там определят лучших из лучших и закроют очередной сезон проекта.