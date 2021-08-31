Справится ли Карпин с хорватами без Дзюбы? Неожиданный прогноз «СЭ» на матч сборной России
В среду, 1 сентября, возобновляется отбор на чемпионат мира-2022. Сборная России в первой встрече под руководством Валерия Карпина дома сыграет с Хорватией. Поставьте на этот матч в БЕТСИТИ и получите бонус до 10 000 рублей прямо сейчас!
Регламент и турнирное положение квалификации ЧМ-2022
В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.
Три дня до Хорватии ??? pic.twitter.com/i7Qd1c58UJ— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2021
Группа Н. Положение команд
|
|
И
|
О
|
М
|
1. Хорватия
|
3
|
6
|
4-1
|
2. Россия
|
3
|
6
|
6-4
|
3. Словакия
|
3
|
5
|
4-3
|
4. Кипр
|
3
|
4
|
1-1
|
5. Словения
|
3
|
3
|
2-3
|
6. Мальта
|
3
|
1
|
3-8
Где смотреть трансляцию матча Россия — Хорватия 1 сентября
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники». Прямую трансляцию проведет Первый канал, начало эфира — в 21.35.
Состав сборной России по футболу
В состав сборной России вошли следующие футболисты:
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер 04»), Сергей Песьяков («Ростов»).
Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Сутормин (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).
Россия — Хорватия: прогноз и ставка на матч 1 сентября
Хорватия — основной соперник сборной России в борьбе за первое место. И пока команды делят лидерство в группе. В марте «шашечные» уступили на выезде Словении (0:1), но затем на своем поле обыграли Кипр и Мальту. В Москву не приедет лидер и капитан хорватов Лука Модрич — у него травма. Но и без него у главного тренера Златко Далича хватает неплохих исполнителей в каждой линии.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хорватов фаворитом, коэффициент на их победу — 2.50, на Россию — 3.00, на ничью — 3.30.
Сборная России серьезно обновилась после Евро. Карпин не вызвал капитана Артема Дзюбу, нет в составе и Александра Соболева.
У россиян на два дня больше на подготовку (хорваты собрались вместе только 30 августа), матч пройдет в Москве, но все равно играть придется с листа.
Статистика не на стороне России — Хорватию мы еще ни разу не побеждали (=3-1). Единственное поражение было в товарищеском матче. Все три официальных завершились вничью, на ЧМ-2018 хорваты взяли верх в серии пенальти.
Прогноз «СЭ»: победа любой из команд с разницей в один мяч с высоким коэффициентом 2.28.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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