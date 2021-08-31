Справится ли Карпин с хорватами без Дзюбы? Неожиданный прогноз «СЭ» на матч сборной России

Дебют главного тренера против самого опасного соперника.

В среду, 1 сентября, возобновляется отбор на чемпионат мира-2022. Сборная России в первой встрече под руководством Валерия Карпина дома сыграет с Хорватией. Поставьте на этот матч в БЕТСИТИ и получите бонус до 10 000 рублей прямо сейчас!

Регламент и турнирное положение квалификации ЧМ-2022

В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.

Три дня до Хорватии ??? pic.twitter.com/i7Qd1c58UJ — Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2021

Группа Н. Положение команд

И О М 1. Хорватия 3 6 4-1 2. Россия 3 6 6-4 3. Словакия 3 5 4-3 4. Кипр 3 4 1-1 5. Словения 3 3 2-3 6. Мальта 3 1 3-8

Где смотреть трансляцию матча Россия — Хорватия 1 сентября

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники». Прямую трансляцию проведет Первый канал, начало эфира — в 21.35.

Состав сборной России по футболу

В состав сборной России вошли следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер 04»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Сутормин (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Россия — Хорватия: прогноз и ставка на матч 1 сентября

Хорватия — основной соперник сборной России в борьбе за первое место. И пока команды делят лидерство в группе. В марте «шашечные» уступили на выезде Словении (0:1), но затем на своем поле обыграли Кипр и Мальту. В Москву не приедет лидер и капитан хорватов Лука Модрич — у него травма. Но и без него у главного тренера Златко Далича хватает неплохих исполнителей в каждой линии.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хорватов фаворитом, коэффициент на их победу — 2.50, на Россию — 3.00, на ничью — 3.30.

Сборная России серьезно обновилась после Евро. Карпин не вызвал капитана Артема Дзюбу, нет в составе и Александра Соболева.

У россиян на два дня больше на подготовку (хорваты собрались вместе только 30 августа), матч пройдет в Москве, но все равно играть придется с листа.

Статистика не на стороне России — Хорватию мы еще ни разу не побеждали (=3-1). Единственное поражение было в товарищеском матче. Все три официальных завершились вничью, на ЧМ-2018 хорваты взяли верх в серии пенальти.

Прогноз «СЭ»: победа любой из команд с разницей в один мяч с высоким коэффициентом 2.28.

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