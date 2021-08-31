Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Статьи
Новости Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Справится ли Карпин с хорватами без Дзюбы? Неожиданный прогноз «СЭ» на матч сборной России

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
-
Сегодня, 14:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Дебют главного тренера против самого опасного соперника.
Россия — Хорватия

В среду, 1 сентября, возобновляется отбор на чемпионат мира-2022. Сборная России в первой встрече под руководством Валерия Карпина дома сыграет с Хорватией. Поставьте на этот матч в БЕТСИТИ и получите бонус до 10 000 рублей прямо сейчас!

Сборная России.На матч сборной допустят более 20 тысяч болельщиков. Почему РПЛ не может решить вопрос со зрителями?

Регламент и турнирное положение квалификации ЧМ-2022

В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.

Группа Н. Положение команд

И

О

М

1. Хорватия

3

6

4-1

2. Россия

3

6

6-4

3. Словакия

3

5

4-3

4. Кипр

3

4

1-1

5. Словения

3

3

2-3

6. Мальта

3

1

3-8

Где смотреть трансляцию матча Россия — Хорватия 1 сентября

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники». Прямую трансляцию проведет Первый канал, начало эфира — в 21.35.

Опубликован окончательный состав сборной России на&nbsp;ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.Опубликован окончательный состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Состав сборной России по футболу

В состав сборной России вошли следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер 04»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Сутормин (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

28&nbsp;августа. Новогорск. Валерий Карпин.
28&nbsp;августа. Новогорск. Валерий Карпин.«Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь». Карпин — о первых тренировках сборной

Россия — Хорватия: прогноз и ставка на матч 1 сентября

Хорватия — основной соперник сборной России в борьбе за первое место. И пока команды делят лидерство в группе. В марте «шашечные» уступили на выезде Словении (0:1), но затем на своем поле обыграли Кипр и Мальту. В Москву не приедет лидер и капитан хорватов Лука Модрич — у него травма. Но и без него у главного тренера Златко Далича хватает неплохих исполнителей в каждой линии.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хорватов фаворитом, коэффициент на их победу — 2.50, на Россию — 3.00, на ничью — 3.30.

Сборная России серьезно обновилась после Евро. Карпин не вызвал капитана Артема Дзюбу, нет в составе и Александра Соболева.

У россиян на два дня больше на подготовку (хорваты собрались вместе только 30 августа), матч пройдет в Москве, но все равно играть придется с листа.

Статистика не на стороне России — Хорватию мы еще ни разу не побеждали (=3-1). Единственное поражение было в товарищеском матче. Все три официальных завершились вничью, на ЧМ-2018 хорваты взяли верх в серии пенальти.

Прогноз «СЭ»: победа любой из команд с разницей в один мяч с высоким коэффициентом 2.28.

Согласны или хотите сделать другую ставку? Зайдите на сайт БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 31 августа
Клуб НХЛ разочаровался в талантливом российском форварде и расторг с ним контракт. В КХЛ же он — один из лучших
«Неуважение к конкурентам, но уважение к Украине. Каждому свое». Паралимпийский чемпион объяснил демарш в отношении россиян
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры