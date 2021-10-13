Сборная Украины не смогла победить Боснию дома и сильно снизила свои шансы на стыковые матчи.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа D

Украина — Босния и Герцеговина — 1:1 (1:0)

Голы: Ярмоленко, 15 (1:0). Ахмедходжич, 77 (1:1).

Украина: Пятов, Кривцов, Соболь, Матвиенко, Тымчик, Забарный, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72), Цыганков (Булеца, 82), Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сикан, 73).

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Ковачевич, 90+1), Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Хаджиахметович, Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 82).

Предупреждения: Чивич, 11. Ахмедходжич, 19. Превляк, 64.

Судья: Цвайер (Германия).

12 октября. Львов. Стадион «Арена Львов».

Украину спасет только победа? Неприятные расклады для четвертьфиналистов Евро после ничьей с Боснией

Нынешние сборные России и Украины похожи. Как одни, так и другие после Евро-2020 сменили главных тренеров, причем в обоих случаях перестановки не были ожидаемыми. Российский футбольный союз и Украинская ассоциация футбола тщательно искали нового тренера и выбрали не самых очевидных кандидатов на непродолжительное время. Если быть точным, то украинцы до сих пор окончательное решение не приняли — Александр Петраков все еще носит приставку «исполняющий обязанности». А Валерий Карпин изначально подписал контракт всего на несколько месяцев.

Параллели на этом не заканчиваются. Оба тренера немногословны. Если Карпин в общении с журналистами всегда стреляет колкими лаконичными фразами, то Петраков на пресс-конференции перед матчем с Финляндией установил рекорд: он уместил ответы на все вопросы в 37 слов. Украинские журналисты до сих пор широко обсуждают такую щедрость главного тренера.

А еще с приходом новых тренеров обе сборные лишились звезд. О холодных отношениях Артема Дзюбы с Карпиным вы прекрасно знаете, но у украинцев все еще сложнее: полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не был вызван на октябрьский сбор по неясным причинам. Даже украинцы до конца не понимают, что произошло. Хавбек не выходил в основе в первых матчах при Петракове, а посреди сентябрьского сбора вообще вернулся в расположение «Аталанты» и не сыграл в товарищеской встрече с Чехией.

По словам Петракова, Малиновский сам не захотел оставаться в сборной на игру с чехами, а футболист считает иначе: «В ходе последних сборов главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры, — написал Руслан в Instagram. — Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной».

Карпин без Дзюбы побеждает и уже водрузил Россию на первое место в отборочной группе. Украина Францию едва ли обойдет, но для нее и путевка в стыки станет серьезным успехом. Желто-синие умудрились все пять стартовых матчей группы свести к ничьим, причем они дважды разделили очки как с Францией, так и с Казахстаном. А у желто-синих усеченная группа — в ней только пять команд и всего восемь туров, так что в октябре Украине требовалось набирать шесть очков из шести.

Украина была близка к тому, чтобы этого добиться. На прошлой неделе команда Петракова в гостях победила Финляндию, а во вторник дома едва не переборола Боснию. В Хельсинки желто-синим помог быстрый гол Ярмоленко с нерабочей правой ноги, и на этот раз матч начался так же. Лидер сборной Украины замкнул прострел Цыганкова... и почти сразу Петраков погрузил свою команду в оборону.

К исполняющему обязанности главного тренера сборной у украинских болельщиков не лучшее отношение — во многом из-за ситуации с Малиновским. И тут как раз параллели с Карпиным расходятся, ведь в России рулевого сборной активно поддерживают. Но Петракову все простят, если он выведет Украину на чемпионат мира после тяжелого старта в отборочном цикле.

Петраков, как и Карпин, понимает, что сейчас важнее всего результат. Вероятно, поэтому он очень рано опустил линию обороны и дал команду защищать 1:0. Если в первом тайме Украина владела мячом 60 процентов времени, то с 46-й минуты до пропущенного мяча — 37 процентов. Вряд ли такой боязливой игры ожидали болельщики во Львове. К слову, в этом городе Украина за всю историю вообще не уступала, а в официальных встречах — только побеждала. И вот — осечка, которая может стать роковой.

Вырвать три очка желто-синие могли. На третьей добавленной минуте Зубков не реализовал опасный штрафной, а вскоре прозвучал финальный свисток. Уникальный отборочный турнир украинцев продолжается: они в шестой раз в семи матчах сыграли вничью. Для них остался только один тур — с Боснией в гостях. Пока они вторые, но у обоих конкурентов на матч меньше. Вполне вероятно, что эта ничья похоронила шансы желто-синих на стыковые встречи и в Катаре мы их не увидим.