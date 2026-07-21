Познер раскритиковал игру аргентинцев в финале ЧМ: «Грязный футбол, рассчитанный лишь на провокации»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» высказался об игре сборной Аргентины в финале против Испании (0:1 д.в.).

«Финальный матч вызвал у меня отвращение из-за игры аргентинцев. Всем известно, что они играют грубо, но тут они превзошли самих себя. Грязный футбол, рассчитанный лишь на провокации. То, что аргентинцы за весь матч не ударили ни разу в створ, говорит о силе испанцев. Жаль, что аргентинцы вышли в финал. Гораздо лучше было бы, если бы туда вышли французы или англичане. Понятно, что Месси великий футболист. Возможно, самый великий. Но самой аргентинской сборной без Месси попросту нет!» — сказал Познер «СЭ».

Аргентина дошла до финала чемпионата мира седьмой раз в истории и потерпела четвертое поражение в матчах за золото. В 1978, 1986 и 2022 годах аргентинцы выиграли турнир.