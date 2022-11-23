Журова назвала абсурдом призыв Норвежской футбольной ассоциации разрешить радужную символику в Катаре

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на призыв президента Норвежской футбольной ассоциации Лизы Клавенесс разрешить радужную символику на стадионах чемпионата мира-2022.

«Мне крайне обидно, что кто-то узурпировал радугу. Она ассоциируется, к сожалению, с неправильными вещами. В детских учреждениях не знают, что делать с этой радугой. Это всегда настроение поднимает. Детям нравится. Такое хорошее украшение. А теперь все с подтекстом каким-то про эту радугу начинают думать. Для меня радужный флаг с одной стороны ничего не значит, но я понимаю, к сожалению, что это демонстрация. Когда мы знаем, что он за собой несет — это уже другое. Я против этого флага. Они хотят Катар переделать? Смешно даже. Они же не будут переделывать мусульман, которые живут у них в стране? Во время соревнований — это будет нарушение. Но на трибунах это запретить невозможно. Дошло до абсурда. Представляете, какой-нибудь норвежский лыжник вместо флага своей страны достанет радужный и поедет. Мы дойдем до безумия. Это хайпанет. Но это перебор абсолютно точно», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее ФИФА запретила сборным использовать радужные капитанские повязки на ЧМ-2022.