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Сегодня, 13:24

Журова назвала абсурдом призыв Норвежской футбольной ассоциации разрешить радужную символику в Катаре

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Светлана Журова.
Фото Никита Успенский

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на призыв президента Норвежской футбольной ассоциации Лизы Клавенесс разрешить радужную символику на стадионах чемпионата мира-2022.

«Мне крайне обидно, что кто-то узурпировал радугу. Она ассоциируется, к сожалению, с неправильными вещами. В детских учреждениях не знают, что делать с этой радугой. Это всегда настроение поднимает. Детям нравится. Такое хорошее украшение. А теперь все с подтекстом каким-то про эту радугу начинают думать. Для меня радужный флаг с одной стороны ничего не значит, но я понимаю, к сожалению, что это демонстрация. Когда мы знаем, что он за собой несет — это уже другое. Я против этого флага. Они хотят Катар переделать? Смешно даже. Они же не будут переделывать мусульман, которые живут у них в стране? Во время соревнований — это будет нарушение. Но на трибунах это запретить невозможно. Дошло до абсурда. Представляете, какой-нибудь норвежский лыжник вместо флага своей страны достанет радужный и поедет. Мы дойдем до безумия. Это хайпанет. Но это перебор абсолютно точно», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее ФИФА запретила сборным использовать радужные капитанские повязки на ЧМ-2022.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия
Япония

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Чемпионат мира по футболу 2022
Светлана Журова
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