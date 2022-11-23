Футболист «Ференцвароша» Черчесова признан в Италии лучшим игроком матча ЧМ-2022
Сборная Туниса и в первую очередь полузащитник «Ференцвароша» Аисса Лайдуни получили хорошую прессу в Италии после матча чемпионата мира-2022 с Данией (0:0).
Авторитетная La Gazzetta dello Sport признала Лайдуни лучшим игроком встречи, поставив ему оценку 7,0.
Оценки игроков сборной Туниса.
La Gazzetta dello Sport
Лайдуни является единственным представителем «Ференцвароша» на чемпионате мира.
В чемпионате Венгрии сейчас, как и везде, перерыв. Свой первый официальный матч в 2023 году команда Станислава Черчесова проведет 24 января.
Новости